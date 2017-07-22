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Объявлен план выпуска новых видеокарт NVIDIA, но при этом ожидаются задержки

06 августа 2020, 09:00




В выпуске новых видеокарт NVIDIA назревает аврал. Об этом сообщают многие источники, ссылаясь на загруженность с поставками, которые могут возникнуть в сентябре.

Согласно отчету китайского технического издания MyDrivers, будущий выпуск видеокарт серии GeForce RTX 3000 "Ampere" может оказаться отложен. Это приведет к тому, что они будут недоступны на рынке, хотя официально и будут заявлены как «уже запущенные в производство».

Объявлен план выпуска новых видеокарт NVIDIA, но при этом ожидаются задержки


Ожидается, что новейшая технология и связанное с этим новое семейство продуктов будут объявлены 17 сентября 2020 года. На сентябрь намечен запуск и других видеокарт, а именно флагманских моделей RTX 3080 Ti и RTX 3080. Они придут на смену прежним флагманам RTX 2080 Ti и RTX 2080. Однако все эти новинки рискуют попасть в список «самых популярных» из-за малых планируемых объемов выпуска.

Что касается плана выпуска других моделей, то, согласно отчету MyDrivers, в октябре 2020 года должен состояться запуск видеокарт GeForce RTX 3070 (или SKU) - они придут на смену RTX 2070 Super. Выпуск следующей модели - RTX 3060 (или SKU), которая заменит RTX 2060, может состояться только ближе к ноябрю.



Далее в отчете говорится, что NVIDIA уже прекратила выпуск популярной модели - видеокарты RTX 2070 Super после решения остановить выпуск RTX 2080 Ti и RTX 2080 Super. Это было сделано для того, чтобы позволить розничному каналу распродать существующие запасы.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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