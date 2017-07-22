Стали известны подробности о структуре нынешнего развития 5G-сетей в США. Основные изменения в последнее время были связаны с поглощение компанией T-Mobile US другого сильного игрока рынка - компании Sprint.
Компания T-Mobile US, являющаяся одним из операторов американской «Большой тройки», объявила недавно о значительном расширении своей сети 5G за последнее время - прирост составил приблизительно 30%. С запуском так называемой «автономной» ('standalone', SA) сети 5G в более чем 7500 городах США был достигнут значительный прирост ее покрытия 5G.
Теперь доступ к 5G-сети T-Mobile в США доступен для почти 250 миллионов человек - это примерно вдвое больше, чем у ближайшего конкурента 5G - компании AT&T. Третий основной телеком-оператор в сетях 5G в США сейчас - компания Verizon, но он по-прежнему обслуживает только центральные районы крупных городов. Это обусловлено, в первую очередь, особенностями применяемой в Verizon технологии 5G, связанной с использованием диапазона в области mmWave-частот.
Значительный шаг вперед со стороны T-Mobile с приростом покрытия стал возможен во многом благодаря процессу поглощения другого американского оператора - компании Sprint, которая занимала до этого четвертое место в рейтинге. Хотя этот процесс несколько затянулся, он имел серьезные последствия для рынка. Среднечастотная поддержка Sprint 5G была включена в 5G-сервис T-Mobile, что позволило не только достигнуть текущего уровня покрытия, но и продвинуть его дальше, распространив на услуги связи внутри зданий.
Произошедшее приобретение потребовало огромных вложений со стороны T-Mobile. В то же время, отмечается, что важным бенефициаром этого поглощения стала другая компания - оператор Dish, ставшая четвертым в стране телеком-оператором в prepaid-сегменте. В результате поглощения Sprint ему удалось увеличить свою абонентскую базу на 9,3 млн клиентов.
В результате Dish также получил новый частотный диапазон шириной 14 МГц от спектра Sprint, который стал важной частью создаваемой инфраструктуры, необходимой для передачи мобильных данных. Эти 14 МГц будут добавлены к примерно 100 МГц спектра, которыми Dish уже обладал к моменту начала поглощения, собрав их за несколько лет ранее.
Для сравнения, согласно отчету Fierce Wireless за 2018 год, AT&T имел тогда частотный диапазон в размере около 179 МГц, Verizon - 114 МГц, T-Mobile - 107 МГц, а Sprint - 204 МГц.
Кроме того, теперь Dish получил доступ к вышкам T-Mobile, которые будут доступны ему в течение семи лет, пока он ни построит собственную широкополосную сеть 5G.
Напомним, что автономные сети 5G имеют преимущество перед остальными сетями других поколений. Оно выражается в наличии более низкой задержки, что будет активно применяться для будущих приложений 5G, таких как интеллектуальные заводы и полностью автономные автомобили. T-Mobile сообщал, что снижение задержки в сетях 5G составляет примерно 40%.
В то же время, необходимо отметить, что базовые технологии 5G, которые использует T-Mobile, принадлежат Nokia и Cisco, инфраструктура радиосвязи - Ericsson и Nokia.
Развитие T-Mobile в области 5G сейчас рассматривается как знаковое для будущего. США всячески стараются отодвинуть Huawei на второй план, принимая во внимание, что китайская компания играла и продолжает до сих пор играть важное значение в развитии технологий и поставках оборудования для сетей 5G.
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