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Запуск Intel Tiger Lake состоится 2 сентября: сможет ли Intel побить APU Ryzen 4000H?

06 августа 2020, 11:29




Intel официально подтвердила, что анонс новой микроархитектуры Tiger Lake состоится 2 сентября. Слухи о предстоящем событии ходили давно, но никто до их пор не мог назвать, хотя бы приблизительную дату ее анонса. Теперь завеса тайны снята - дата названа официально.

2 сентября состоится виртуальный запуск новых процессоров Tiger Lake, он будет транслироваться в прямом эфире. Микроархитектура Tiger Lake станет преемницей микроархитектуры Ice Lake, также построенной на 10-нм техпроцессе. Согласно этапам разработки процессоров Intel - это так называемый этап «так», на котором производственный техпроцесс не меняется, а оптимизируется.

Запуск Intel Tiger Lake состоится 2 сентября: сможет ли Intel побить APU Ryzen 4000H?


Tiger Lake относится к микроархитектуре 11-го поколения с чипами, изготавливаемыми на техпроцессе 10 нм. Наиболее значительным изменением в архитектуре является появление графики Xe, интегрированной в ЦП. Это будет первый продукт Intel с графикой Gen12 Xe.



Ожидается, что продукты на новой архитектуре Intel позволят составить серьезную конкуренцию мобильным AMD APU серии Ryzen 4000H, и в частности нынешнего флагмана линейки - AMD Ryzen 7 4800U. Выпуск новых мобильных процессоров Tiger Lake-H должен стартовать в начале 2021 года.



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