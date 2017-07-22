РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Неизвестный бюджетник от OnePlus был замечен в Geekbench

06 августа 2020, 13:11




На платформе бенчмаркинга Geekbench недавно был замечен неизвестный смартфон OnePlus с кодовым именем Clover. Похоже, это еще один средний смартфон компании, который может выйти в этом году.

Неизвестный бюджетник от OnePlus был замечен на Geekbench


Согласно данным Geekbench 5, Смартфон OnePlus Clover управляется устаревшим чипсетом Snapdragon 660 и 4 ГБ оперативной памяти. В одноядерном тесте Geekbench 5 OnePlus Clover набрал 336 баллов, в многоядерном - 1495 баллов.



Если OnePlus Clover - это настоящее устройство, а не поддельный листинг Geekbench, он может в конечном итоге стать телефоном начального уровня от бренда. Он, возможно, будет стоить даже дешевле, чем OnePlus Billie, который был замечен с мобильной платформой Snapdragon 690 и 5G-модемом.

В начале этого месяца инсайдер поделился видео с 3D-рендерами предстоящих телефонов OnePlus с тройными и двойными задними камерами. Пока еще не подтверждено, могут ли эти устройства быть предполагаемыми телефонами OnePlus Billie и Clover.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • Внутри iPhone 12 обнаружена таинственная конструкция из расположенных по кругу магнитов
  • Слухи: Xiaomi планирует выпустить смартфон с тройной всплывающей фронтальной камерой
  • Слухи: Google Pixel 5 5G получит 6,6-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц
  • Аккумулятор iQOO 5 сможет полностью заряжаться за 15 минут
  • Xiaomi выпустит Mi 10 Extreme Commemorative Edition: мощный флагман в честь 10-летия компании

    • следующая новость
    В Samsung Galaxy Z Fold 2 применяется водонепроницаемое покрытие внутренних компонентов

    предыдущая новость
    Запуск Intel Tiger Lake состоится 2 сентября: сможет ли Intel побить APU Ryzen 4000H?

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший SSD: текущий анализ рынка Скальпирование процессора: как и зачем это делать
    Лучшая видеокарта для игр Лучший процессор для игр Главные новости за неделю Лучший SSD AMD или Intel
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    6 августа, 2020

    Анонс BIOSTAR A32m2 Micro ATX: компактная материнка на одночиповой архитектуре AMD A320

    AnTuTu опубликовал список Top 10 лучших в мире Android-смартфонов за июль 2020 года

    Apple фокусируется на построении местной цепочки поставок для iPhone, продаваемых в Китае

    AMD Ryzen 9 4950X "Vermeer" может быть штатно разогнан до 4,8 ГГц

    ASRock представила новые компактные компьютеры - DeskMini H470 и DeskMini X300

    Softbank обратился к TSMC и Foxconn с запросом о возможном участии в покупке ARM

    В Samsung Galaxy Z Fold 2 применяется водонепроницаемое покрытие внутренних компонентов

    Неизвестный бюджетник от OnePlus был замечен в Geekbench

    Запуск Intel Tiger Lake состоится 2 сентября: сможет ли Intel побить APU Ryzen 4000H?

    Стали известны подробности о структуре развития 5G-сетей в США, выталкивающей Huawei со своей территории

    Объявлен план выпуска новых видеокарт NVIDIA, но при этом ожидаются задержки

    5 августа, 2020

    Внутри iPhone 12 обнаружена таинственная конструкция из расположенных по кругу магнитов

    Планшеты Samsung Galaxy Tab S7 и S7+: новые помощники для работы, игр и творчества

    Представлены Samsung Galaxy Watch3: стильные умные часы для активного образа жизни

    Анонс Samsung Galaxy Buds Live: первые наушники компании с активным шумоподавлением

    Новый Samsung Galaxy Z Fold 2 выглядит в разы лучше предшественника

    Samsung представила флагманы Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra

    Европейский релиз Phantasy Star Online 2 состоялся в 33 странах мира, в том числе в России

    Слухи: Xiaomi планирует выпустить смартфон с тройной всплывающей фронтальной камерой

    NoFan закрывается - производитель легендарный красивых медных радиаторов CR-95C

    ССЫЛКИ