На платформе бенчмаркинга Geekbench недавно был замечен неизвестный смартфон OnePlus с кодовым именем Clover. Похоже, это еще один средний смартфон компании, который может выйти в этом году.
Согласно данным Geekbench 5, Смартфон OnePlus Clover управляется устаревшим чипсетом Snapdragon 660 и 4 ГБ оперативной памяти. В одноядерном тесте Geekbench 5 OnePlus Clover набрал 336 баллов, в многоядерном - 1495 баллов.
Если OnePlus Clover - это настоящее устройство, а не поддельный листинг Geekbench, он может в конечном итоге стать телефоном начального уровня от бренда. Он, возможно, будет стоить даже дешевле, чем OnePlus Billie, который был замечен с мобильной платформой Snapdragon 690 и 5G-модемом.
В начале этого месяца инсайдер поделился видео с 3D-рендерами предстоящих телефонов OnePlus с тройными и двойными задними камерами. Пока еще не подтверждено, могут ли эти устройства быть предполагаемыми телефонами OnePlus Billie и Clover.
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