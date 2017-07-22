Хотя ожидалось, что анонс складного смартфона Galaxy Z Fold 2 на мероприятии Unpacked 2020 позволит узнать о нем все до мельчайших подробностей, Samsung воздержалась от предоставления ряда важных сведений о нем, например, о цене или доступности. Это вызвало вопросы о том, что еще могла «скрыть» компания, какие новые интересные функции могли ускользнуть из анонса, в каких условиях может работать новый флагманский смартфон.
Как сообщил Макс Вайнбах через Twitter, смартфон Galaxy Z Fold 2 имеет изнутри «водонепроницаемое антикоррозийное покрытие».
Something Samsung didn't mention about Fold2: it had an anti erosion waterproof coating on the main internal components. Doesn't make it waterproof, but should help it survive a dunk.
Сразу возникает вопрос: Зачем? Например, если учесть, что преемник Samsung Galaxy Fold не имеет официальной оценки своей водонепроницаемости или IP-защиты, то это может означать, что если внутренние компоненты окажутся под водой внутри гаджета, то в этом случае они будут иметь хотя бы минимальную защиту. Другими словами, именно с помощью внутреннего водонепроницаемого покрытия обеспечена защита, например, от случайного падения в воду.
К сожалению, эти предположения относятся к числу неподтвержденных. Поэтому придется дождаться, пока Samsung официально объявит подробную информацию о том, как устроен гаджет изнутри, против чего он защищен, а против чего нет.
Известно, что южнокорейская компания проделала значительную работу и внесла многочисленные технологические улучшения в свое новое складное устройство второго поколения. Например, была добавлена новая защитная «подушка под метал», а защитный слой стал более толстым - это повысило защищенность и водонепроницаемость флагманского телефона премиум-класса.
Однако, похоже, остались еще «неразгаданные тайны» о Galaxy Z Fold 2, которые необходимо еще узнать.
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