Британская компания ARM Ltd., принадлежащая японскому конгломерату Softbank, стала с недавних пор предметом массированных слухов. Речь идет о возможном выкупе компании ARM - производителя уникальных технологий по производству чипов. Повод для разговоров дал Softbank, который на протяжении некоторого времени активно объявлял о своем желании совершить продажу.
Сначала компания Softbank обратилась к Apple, но получила отказ. Следующей на пути оказалась NVIDIA, их переговоры уже перешли на «продвинутую» стадию, как принято сейчас оценивать достигнутый уровень. В то же время, прошли слухи, что Samsung тоже хочет получить свой «кусок пирога». Хотя Samsung опровергла эти слухи, многие на рынки посчитали, что дыма без огня не бывает.
Теперь появились сообщения, что Softbank также обратился к TSMC и Foxconn по поводу участия в возможном поглощении ARM. В отчете Nikkei Asia сообщается, что ARM обменялась своими финансовыми данными и бизнес-планом с представителями TSMC и Foxconn, тоже самое уже сделали с NVIDIA.
Если TSMC и Foxconn проявят интерес к покупке, то это означает, что им потребуется создать консорциум, на который будут возложены функции по управлению ARM Ltd.
Если идея с созданием консорциума окажется плодотворной, то в него могут войти NVIDIA, Samsung, TSMC и Foxconn. В результате уже вырисовывается союз из четырех компаний.
Источники Nikkei также утверждают, что в число потенциальных участников консорциума также могли бы войти Apple и Qualcomm. Это сделало бы идею создания консорциума весьма актуальной.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".