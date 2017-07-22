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Softbank обратился к TSMC и Foxconn с запросом о возможном участии в покупке ARM

06 августа 2020, 14:07




Британская компания ARM Ltd., принадлежащая японскому конгломерату Softbank, стала с недавних пор предметом массированных слухов. Речь идет о возможном выкупе компании ARM - производителя уникальных технологий по производству чипов. Повод для разговоров дал Softbank, который на протяжении некоторого времени активно объявлял о своем желании совершить продажу.

Сначала компания Softbank обратилась к Apple, но получила отказ. Следующей на пути оказалась NVIDIA, их переговоры уже перешли на «продвинутую» стадию, как принято сейчас оценивать достигнутый уровень. В то же время, прошли слухи, что Samsung тоже хочет получить свой «кусок пирога». Хотя Samsung опровергла эти слухи, многие на рынки посчитали, что дыма без огня не бывает.

Softbank обратился к TSMC и Foxconn с запросом о возможном участии в покупке ARM


Теперь появились сообщения, что Softbank также обратился к TSMC и Foxconn по поводу участия в возможном поглощении ARM. В отчете Nikkei Asia сообщается, что ARM обменялась своими финансовыми данными и бизнес-планом с представителями TSMC и Foxconn, тоже самое уже сделали с NVIDIA.

Если TSMC и Foxconn проявят интерес к покупке, то это означает, что им потребуется создать консорциум, на который будут возложены функции по управлению ARM Ltd.



Если идея с созданием консорциума окажется плодотворной, то в него могут войти NVIDIA, Samsung, TSMC и Foxconn. В результате уже вырисовывается союз из четырех компаний.

Источники Nikkei также утверждают, что в число потенциальных участников консорциума также могли бы войти Apple и Qualcomm. Это сделало бы идею создания консорциума весьма актуальной.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

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