РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

ASRock представила новые компактные компьютеры - DeskMini H470 и DeskMini X300

06 августа 2020, 14:30




Компания ASRock представила новые компактные компьютеры - DeskMini H470 и DeskMini X300. ASRock DeskMini H470 использует чипсет Intel H470 для поддержки 65-Вт процессоров Intel 10th Gen на сокете LGA1200 и двухканальной памяти DDR4-2933. Полагаясь на передовую конструкцию питания, он поддерживает эксклюзивную технологию BFB (Base Frequency Boost).

DeskMini H470 и DeskMini X300


DeskMini X300 не только поддерживает новейший процессор AMD Ryzen 4000, но и позволяет регулировать тактовые частоты процессора/графического процессора и настраивать напряжение для извлечения потенциальной мощности чипа. DeskMini X300 поддерживает 8-ядерные APU Ryzen 7 и двухканальную память DDR4-3200+ МГц (OC), что приводит к выдающейся вычислительной мощности и производительности.



DeskMini H470 имеет USB Alternate Mode Type-C, который обеспечивает сигнал DisplayPort с разрешением 4K, подачу мощности до 60 Вт и передачу данных на скорости 5 Гбит/с по одному кабелю. Кроме того, он оснащается USB 3.2 Gen2 Type-A и Type-C на передней панели, чтобы обеспечить быстрое подключение. Он приносит Ultra M. 2, два порта SATA, 6 ГБ памяти и слот M.2 Wi-Fi. DeskMini H470 поддерживает 3 видеовыхода одновременно через DisplayPort, Type-C DP, HDMI и D-Sub.

DeskMini H470 и DeskMini X300


DeskMini X300 оснащен двумя слотами Ultra M.2 (2280) для высокоскоростных твердотельных накопителей PCIe Gen3 и двумя 2,5-дюймовыми интерфейсами SATA 6 Гбит/с для функции RAID. Кроме того, DeskMini A300 способен подключать три дисплея одновременно. Он также поддерживает USB 3.1 Gen1 Type-C и M.2 Wi-Fi модуль.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор девяти лучших мини-ПК. Забудьте о громоздких серых ящиках, занимающих половину стола или путающихся под ногами. Сегодня можно приобрести мощный настольный компьютер размером с книжку карманного формата. Подробнее об этом читайте в статье "Девять лучших мини-ПК на любой вкус".

Читайте также:

  • Обновленные 27-дюймовые iMac получили новые процессоры от Intel и ряд других новшеств
  • ZOTAC представила безвентиляторный мини-ПК ZBOX C Edge C1341
  • Первый 24-дюймовый Apple iMac с собственным ARM-чипом может появиться в начале 2021 года
  • Анонс MSI Creator P100X 10th: мощный ПК для создателей контента
  • Lenovo представила первую в мире рабочую станцию на базе 64-ядерного процессора AMD Ryzen Threadripper PRO

    • следующая новость
    AMD Ryzen 9 4950X "Vermeer" может быть штатно разогнан до 4,8 ГГц

    предыдущая новость
    Softbank обратился к TSMC и Foxconn с запросом о возможном участии в покупке ARM

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший SSD: текущий анализ рынка Скальпирование процессора: как и зачем это делать
    Лучшая видеокарта для игр Лучший процессор для игр Главные новости за неделю Лучший SSD AMD или Intel
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    6 августа, 2020

    Анонс BIOSTAR A32m2 Micro ATX: компактная материнка на одночиповой архитектуре AMD A320

    AnTuTu опубликовал список Top 10 лучших в мире Android-смартфонов за июль 2020 года

    Apple фокусируется на построении местной цепочки поставок для iPhone, продаваемых в Китае

    AMD Ryzen 9 4950X "Vermeer" может быть штатно разогнан до 4,8 ГГц

    ASRock представила новые компактные компьютеры - DeskMini H470 и DeskMini X300

    Softbank обратился к TSMC и Foxconn с запросом о возможном участии в покупке ARM

    В Samsung Galaxy Z Fold 2 применяется водонепроницаемое покрытие внутренних компонентов

    Неизвестный бюджетник от OnePlus был замечен в Geekbench

    Запуск Intel Tiger Lake состоится 2 сентября: сможет ли Intel побить APU Ryzen 4000H?

    Стали известны подробности о структуре развития 5G-сетей в США, выталкивающей Huawei со своей территории

    Объявлен план выпуска новых видеокарт NVIDIA, но при этом ожидаются задержки

    5 августа, 2020

    Внутри iPhone 12 обнаружена таинственная конструкция из расположенных по кругу магнитов

    Планшеты Samsung Galaxy Tab S7 и S7+: новые помощники для работы, игр и творчества

    Представлены Samsung Galaxy Watch3: стильные умные часы для активного образа жизни

    Анонс Samsung Galaxy Buds Live: первые наушники компании с активным шумоподавлением

    Новый Samsung Galaxy Z Fold 2 выглядит в разы лучше предшественника

    Samsung представила флагманы Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra

    Европейский релиз Phantasy Star Online 2 состоялся в 33 странах мира, в том числе в России

    Слухи: Xiaomi планирует выпустить смартфон с тройной всплывающей фронтальной камерой

    NoFan закрывается - производитель легендарный красивых медных радиаторов CR-95C

    ССЫЛКИ