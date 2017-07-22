Компания ASRock представила новые компактные компьютеры - DeskMini H470 и DeskMini X300. ASRock DeskMini H470 использует чипсет Intel H470 для поддержки 65-Вт процессоров Intel 10th Gen на сокете LGA1200 и двухканальной памяти DDR4-2933. Полагаясь на передовую конструкцию питания, он поддерживает эксклюзивную технологию BFB (Base Frequency Boost).
DeskMini X300 не только поддерживает новейший процессор AMD Ryzen 4000, но и позволяет регулировать тактовые частоты процессора/графического процессора и настраивать напряжение для извлечения потенциальной мощности чипа. DeskMini X300 поддерживает 8-ядерные APU Ryzen 7 и двухканальную память DDR4-3200+ МГц (OC), что приводит к выдающейся вычислительной мощности и производительности.
DeskMini H470 имеет USB Alternate Mode Type-C, который обеспечивает сигнал DisplayPort с разрешением 4K, подачу мощности до 60 Вт и передачу данных на скорости 5 Гбит/с по одному кабелю. Кроме того, он оснащается USB 3.2 Gen2 Type-A и Type-C на передней панели, чтобы обеспечить быстрое подключение. Он приносит Ultra M. 2, два порта SATA, 6 ГБ памяти и слот M.2 Wi-Fi. DeskMini H470 поддерживает 3 видеовыхода одновременно через DisplayPort, Type-C DP, HDMI и D-Sub.
DeskMini X300 оснащен двумя слотами Ultra M.2 (2280) для высокоскоростных твердотельных накопителей PCIe Gen3 и двумя 2,5-дюймовыми интерфейсами SATA 6 Гбит/с для функции RAID. Кроме того, DeskMini A300 способен подключать три дисплея одновременно. Он также поддерживает USB 3.1 Gen1 Type-C и M.2 Wi-Fi модуль.