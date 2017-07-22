В настоящее время AMD ведет подготовку к запуску новых процессоров следующего поколения серии Ryzen 4000. Они предназначены для установки в настольных ПК. В основе будущих процессоров будет заложена архитектура Zen 3 под кодовым наименованием Vermeer.
Недавно исследовательская лаборатория Igor's Lab провела испытания инженерного образца этой модели, и им удалось получить информацию о тактовых частотах, на которых будет работать чип Ryzen 9 4950X Vermeer.
Сообщается, что процессор Ryzen 9 4950X, имеющий 16 ядер и 32 потока, будет допускать повышение тактовой частоты до уровня не менее 4,8 ГГц. С учетом того, что в руках исследователей находился инженерный образец, у его финальной версии итоговые значения увеличения тактовой частоты могут оказаться еще выше.
В отчете сообщается, что базовая тактовая частота процессора Ryzen 9 4950X составляет 3,5 ГГц. Для модели с таким большим количеством ядер это очень приличное значение. Тепловая мощность при всех одновременно работающих 16 ядрах будет высокой, поэтому такой уровень тактовой частоты обеспечит высокую производительность.
Информация о предельной тактовой частоте была получения путем декодирования данных, описывающих характеристики вариатора частоты (ON). Там указана строка со следующим содержанием: «100-000000059-52_ 48/35 _ Y». Число 48 указывает на значение разгонной частоты, а 35 - на базовую частоту.
В предыдущих отчетах имелись ссылки на OPN-записи следующего содержания: «100-000000059-14_46 / 37_Y» и «100-000000059-15_46 / 37_N». Очевидно, что речь шла о разгоне до 4,6 ГГц и базовом значении частоты 3,5 ГГц. Теперь можно утверждать, что в процессоре Ryzen 9 4950X Vermeer использован новый степпинг.
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