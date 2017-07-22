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Apple фокусируется на построении местной цепочки поставок для iPhone, продаваемых в Китае

06 августа 2020, 15:26




Apple работает над созданием местной экосистемы поставок в Китае для смартфонов iPhone, продаваемых строго в этом регионе. Компания стремится добавить больше китайских производителей для местного рынка.

Apple фокусируется на построении местной цепочки поставок для iPhone, продаваемых в Китае


Одним из таких производителей является Luxshare, которая уже создала производственные заводы в Китае от тайваньского Wistron. Еще одна китайская фирма - Lens Technology - также закупает металлические шасси на Тайване. Кроме того, Apple также продолжает добавлять новых китайских поставщиков для производства своих айфонов.



Luxshare уже является частью цепочки поставок Apple для популярных AirPods. Хотя теперь он стал более крупным партнером в продуктовой экосистеме производителя смартфонов. До сих пор Apple в основном нанимала для этих целей тайваньские фирмы, которые доминировали в ее цепочке поставок, но теперь может произойти перетасовка структуры поставщиков в Азии. Примечательно, что Индия также стала площадкой для производства iPhone 11 - первый подобный случай, когда Apple производит флагманское устройство за пределами Китая.



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