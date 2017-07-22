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AnTuTu опубликовал список Top 10 лучших в мире Android-смартфонов за июль 2020 года

06 августа 2020, 15:45




Программный сервис AnTuTu, известный своей программой для тестирования производительности устройств, которая обычно применяется для оценки производительности смартфонов и планшетов, составил список Top 10 лучших в мире смартфонов за июль 2020 года.

Все без исключения смартфоны, попавшие в заветную десятку, работают на базе процессора Snapdragon 865. Из этого можно сделать вывод, что смартфоны на этой платформы являются сегодня самыми производительными. Тестирование в приложении AnTuTu проводилось в период с 1 по 31 июля.

В итоговый протокол попали средние значения оценок, полученных на испытаниях. Проверки проводились в AnTuTu версии 8. Каждый смартфон, попавший в этот список, работает на чипсете Snapdragon 865 и имеет не менее 8 Гбайт ОЗУ (большинство моделей оснащены 12 Гбайт ОЗУ).

Необходимо отметить, что если в тестах принимали участие несколько одинаковых моделей, и каждая модель давала свой осредненный итоговый результат, то в итоговый протокол попадал вариант с наивысшими баллами.

Итоговый список получился в следующем виде:

AnTuTu опубликовал список из Top 10 лучших в мире Android-смартфонов за июль 2020 года


Первую позицию в списке заняла модель Oppo Find X2 Pro (ОЗУ 12 Гбайт), следом идет модель Oppo Find X2 (ОЗУ 8 Гбайт). На третьем и четвертом местах - Redmi K30 Pro и Xiaomi Mi 10 Pro. Все четыре упомянутых устройства преодолели планку 600 000 баллов.

Вторая группа представлена моделями: iQOO Neo3, Oppo Ace2, vivo X50 Pro+ и realme X50 Pro.

Девятое и десятое места достались моделям Meizu 17 Pro и iQOO 3. Даже замыкающая список Top 10 модель показала очень высокий результат, равный 587 087 баллов.



Главными признаками, позволившими Oppo Find X2 Pro показать такой высокий результат производительности, называют: «умная» настройка с регулированием температуры, которая обеспечила «почти холодное» состояние устройства даже после проведения повторного теста; хранилище UFS 3.0; использование оперативной памяти на базе модулей LPDDR5; оптимизация под ОС Color.



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