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Анонс BIOSTAR A32m2 Micro ATX: компактная материнка на одночиповой архитектуре AMD A320

06 августа 2020, 16:12




BIOSTAR представила очередную материнскую платуи A32m2 Micro ATX, предназначенной для работы с новейшими процессорами AMD Ryzen. Новинка построена на одночиповой архитектуре AMD A320, способной поддерживать новейшие процессоры Ryzen.

Анонс BIOSTAR A32m2 Micro ATX


Она оснащена двумя слотами DIMMs памяти DDR4, которая поддерживает максимальную емкость до 32 ГБ, а также PCIe 3.0 со скоростью передачи данных до 8 Гб/c.


Плата поддерживает интерфейс PCIe M. 2 со скоростью передачи данных 32 Гбит/с, который обеспечивает более высокую пропускную способность при более низкой задержке и в 5 раз быстрее по сравнению с SATA III 6 Гбит/ с, а также порт HDMI 4K2K и USB 3.2 Gen, который обеспечивает убедительный прирост производительности со скоростью до 5 Гбит/с, построенный для обратной совместимости со всеми существующими USB-устройствами.

Анонс BIOSTAR A32m2 Micro ATX


A32M2 оснащена Realtek RTL8111H GbE LAN и использует запатентованную технологию защиты от перенапряжения Super LAN BIOSTAR, обеспечивающей столь необходимую стабильность сети и защиту от электрических скачков напряжения или ударов молнии.

На задней панели этой материнской платы расположен необходимый набор портов для повседневной работы, который включает в себя 4x USB 3.2 (Gen1) и 2x USB 2.0, порт мыши 1X PS/2 и порт клавиатуры PS/2, а также порт VGA. На борту три задними аудиопорта, предназначенных для работы на аудиотехнологии Realtek ALC887.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".



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