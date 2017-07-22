BIOSTAR представила очередную материнскую платуи A32m2 Micro ATX, предназначенной для работы с новейшими процессорами AMD Ryzen. Новинка построена на одночиповой архитектуре AMD A320, способной поддерживать новейшие процессоры Ryzen.
Она оснащена двумя слотами DIMMs памяти DDR4, которая поддерживает максимальную емкость до 32 ГБ, а также PCIe 3.0 со скоростью передачи данных до 8 Гб/c.
Плата поддерживает интерфейс PCIe M. 2 со скоростью передачи данных 32 Гбит/с, который обеспечивает более высокую пропускную способность при более низкой задержке и в 5 раз быстрее по сравнению с SATA III 6 Гбит/ с, а также порт HDMI 4K2K и USB 3.2 Gen, который обеспечивает убедительный прирост производительности со скоростью до 5 Гбит/с, построенный для обратной совместимости со всеми существующими USB-устройствами.
A32M2 оснащена Realtek RTL8111H GbE LAN и использует запатентованную технологию защиты от перенапряжения Super LAN BIOSTAR, обеспечивающей столь необходимую стабильность сети и защиту от электрических скачков напряжения или ударов молнии.
На задней панели этой материнской платы расположен необходимый набор портов для повседневной работы, который включает в себя 4x USB 3.2 (Gen1) и 2x USB 2.0, порт мыши 1X PS/2 и порт клавиатуры PS/2, а также порт VGA. На борту три задними аудиопорта, предназначенных для работы на аудиотехнологии Realtek ALC887.
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