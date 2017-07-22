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Телефоны OnePlus получают эксклюзивный доступ к PUBG Mobile с 90 к/с

06 августа 2020, 17:03




На первый взгляд, аппаратное обеспечение смартфонов OnePlus сложно сравнивать с настоящими игровыми смартфонами. У них нет специальных кнопок и других модных примочек. Но все же смартфоны OnePlus медленно завоевывает репутацию именно игровых телефонов.

Телефоны OnePlus получают эксклюзивный доступ к PUBG Mobile со скоростью 90 кадров в секунду


Сегодня компания объявила, что некоторые из ее смартфонов - серии OnePlus 8 и 7T, а также OnePlus 7 Pro, теперь позволят их обладателям играть в PUBG Mobile с FPS 90 кадров в секунду. По словам OnePlus, ни один другой телефон не будет иметь таких возможностей, пока эксклюзивное соглашение компании с разработчиками игры не закончится 6 сентября.



Как ни странно, сделка не распространяется на Китай, Японию или Корею. OnePlus заключил аналогичную сделку с Epic Games, чтобы его 8-я серия телефонов могла работать с Fortnite со скоростью 90 кадров в секунду. Компания также сотрудничает с Fnatic - одной из крупнейших киберспортивных организаций, и предлагает ориентированный на игры режим Fnatic на своих телефонах, который оптимизирует производительность и блокирует уведомления.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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