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Игровой сервис Microsoft xCloud станет эксклюзивом для Android

06 августа 2020, 17:20




В преддверии предстоящего запуска новой потоковой службы для гейминга xCloud, который Microsoft запланировала на 15 сентябре, Microsoft объявила о прекращении тестирования xCloud для iOS. Запуск сервиса в сентябре будет эксклюзивным для Android. Это было объявлено 5 августа. В тот же день Microsoft объявила о начале партнерства в области поддержки гейминга с Samsung.

Важно отметить, что тестирование поддержки iOS завершилось намного раньше плановой даты - по планам значилась дата 11 сентября. В то же время, тестирование поддержки игровой платформы на Android продолжается.

Microsoft прекратила тестирование игрового потокового сервиса xCloud для iOS и планирует запустить его эксклюзивно для Android


Потоковая служба для гейминга или Project xCloud - это новая служба Microsoft для трансляции потоковых игр Xbox из облака. Познакомиться с этим сервисом в предварительной бета-версии можно уже в нескольких странах. Он позволяет играть в любимые игры для Xbox на смартфоне или планшете под управлением Android, получая трансляцию игры непосредственно из облака по Wi-Fi или мобильной сети.

Сервис потоковой передачи игр Project xCloud очень похож на Google Stadia. Он был доступен для тестирования на iOS с начала 2020 года. Однако из-за политики App Store пользователи могли играть только в одну игру в сервисе, а тестирование ограничивалось участием только 10 000 игроков.

В результате, хотя Microsoft изначально сообщала, что будет проводить тестирование по всему миру, компания была вынуждена сократить объем своего предложения.

«Срок действия нашего предварительного просмотра Project xCloud TestFlight для iOS закончился, и мы сосредоточены на предоставлении облачных игр как части Xbox Game Pass Ultimate для пользователей Android, начиная с 15 сентября», - сообщили в Microsoft.



Уже известно, что 15 сентября Microsoft запустит облачный сервис xCloud, который станет доступен только на смартфонах и планшетах под управлением Android. Поддержка iOS появится позже. Сервис будет доступен во многих странах. К сожалению, Россия пока не попадает в этот список.

Для доступа к xCloud понадобится подписка Xbox Game Pass Ultimate, смартфон и совместимый геймпад. Вместе с подпиской геймеры получат доступ к более сотни игр, среди которых Destiny 2, Minecraft, Gears 5, Yakuza Kiwami 2, Halo: The Master Chief Collection, Red Dead Redemption 2 и другие.

Пользователи консолей Xbox смогут продолжить уже начатую на игровой приставке игру, но теперь играя через xCloud. Все сохранения, прогресс, достижения и списки друзей будут автоматически синхронизироваться между устройствами.



Отсутствие поддержки для iOS объясняют, прежде всего, сложными политиками App Store. Участие в xCloud для iOS непременно приведет к потере количества покупок и подписок в App Store, посчитали в компании. Это не устраивает Apple.

Отметим, что Google Stadia также недоступен в App Store. Потребовался целый год, прежде чем Apple окончательно утвердила приложение Steam Link.

Microsoft подтвердила, что xCloud будет в настоящее время эксклюзивной платформой для Android.



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