Microsoft продолжает разработку стилуса Surface Pen - полезного аксессуара, который может пригодиться тем, кому нужно делать много заметок, кто любит заниматься цифровым искусством или рисовать.
С помощью Surface Pen уже сегодня можно не только рисовать, но и применять разные интересные функции, например, запускать OneNote простым нажатием кнопки ластика. Стилус Surface Pen рассматривается Microsoft как многофункциональный инструмент.
Недавно появилась новость, согласно которой Microsoft продолжает изучать, как расширять возможности Surface Pen.
В этой связи Microsoft подала заявку на патент под названием «Многофункциональный стилус», в котором главным дополнительным инструментом стал размещенный на стилусе оптический датчик.
Его можно настроить на отслеживание движений стилуса, когда тот располагается горизонтально на поверхности, не обладающей функцией сенсорной чувствительности. В этом случае датчик способен обнаруживать двумерное движение по поверхности (в области упора) и помогает расширить функциональные возможности других инструментов интерфейса человек-машина - например, мыши.
Эти улучшения могут проявляться в самом разном виде. Например, при подключении стилуса он может управлять движением указателя на полосе прокрутки, помогая управлять движением бегунка.
В других примерах оптический датчик может быть сконфигурирован так, что появляется возможность учета положения стилуса: горизонтально на поверхности или в положении наклона как при письме.
Оптический датчик - это не единственная новая особенность, описываемая в патенте. Дополнительно могут приниматься во внимание щелчки правой и левой кнопками мыши, взаимодействие с сенсорной полосой на трекболе, что позволяет использовать ее для управления прокруткой. Эти функции делают применение стилуса более многофункциональным.
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