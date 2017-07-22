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В Китае освоено производство 28 нм чипов для глобальной системы геопозиционирования BeiDou

06 августа 2020, 20:13




Буквально несколько дней назад Китай объявил, что его навигационная система BeiDou теперь полностью работоспособна. Это заявление было сделано в начале августа после того, как в июне была запущена последняя партия спутников на орбиту. Теперь развернутая система полностью протестирована и готова предоставлять услуги по всему миру. THG.ru сообщил www.thg.ru/technews/20200803_161152.html об этом в новостях.

Навигационная система BeiDou находится теперь в состоянии полной функциональности, аналогично американской GPS, российской ГЛОНАСС и европейской Galileo. Эту систему уже используют в более чем 100 стран мира.

В Китае освоено производство 28 нм чипов для глобальной системы геопозиционирования BeiDou


Чтобы система была доступна для мобильных устройств, на днях было сообщено, что в стране освоено массовое производство 28 нм чипов - они позволяют мобильным устройствам принимать сигналы от навигационной системы Beidou. Согласно планам китайского правительства, в ближайшем будущем начнется массовое производство высокоточных 22 нм чипов позиционирования по системе BeiDou.

В Китае освоено производство 28 нм чипов для глобальной системы геопозиционирования BeiDou


«Китай планирует выстроить для поддержки Beidou полную производственную цепочку: производство и дистрибуцию микросхем, модулей, плат, терминалов и операционных служб», - об этом заявил на пресс-конференции Ран Чэнци, генеральный директор китайкой компании China Satellite Navigation Office, являющейся головной в выстраивании экосистемы вокруг китайской системы спутниковой навигации.



За последнее десятилетие общий объем производства полупроводниковых изделий для китайской экосистемы спутниковой навигации и определения местоположения вырос более чем на 20%. В 2019 году объем этого рынка оценивался в $49,47 млрд. Ожидается, что в 2020 году он превысит $400 млрд, отметил Ран.

В июне Китай успешно вывел на орбиту свою последнюю партию спутников Beidou, завершив многолетнюю работу над строительством навигационной сети и заложив основу для вытеснения глобальной системы позиционирования GPS, принадлежащей США, из применения, как минимум.в Китае.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

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