Intel изначально участвовала в гонке за производство чипов 5G, но в итоге отказалась от этой затеи из-за доминирования Qualcomm. Вместо этого компания заключила партнерство с MediaTek, чтобы поставлять модемы 5G для использования в своих чипсетах для ноутбуков.
Партнерство принесло свои первые плоды, и это модем T700 5G. Модем 5G - это первый продукт MediaTek 5G для ноутбуков. Он будет использоваться в ноутбуках следующего поколения на базе процессоров Intel.
Чип имеет поддержку Sub-6 5G и 5G SA, которые не зависят от существующей сети LTE. Кроме того, MediaTek говорит, что он поставляется с поддержкой Sub-6 5G NSA и является "высокоэффективным". Это означает, что вам не придется беспокоиться о времени автономной работы при серфинге в интернете на 5G или звонках.
Уже существуют ноутбуки с поддержкой подключения 5G, но большинство моделей на рынке используют 5G-модемы Qualcomm. Новый MediaTek T700 5G, скорее всего, снизит цены на ноутбуки 5G, так как продукция MediaTek традиционно дешевле аналогичных решений Qualcomm.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".