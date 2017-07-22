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Компания EVGA выпустила новые высококачественные блоки питания SuperNOVA 1300&1600 G+

07 августа 2020, 09:47




Компания EVGA представили новые блоки питания SuperNOVA 1300 & 1600 G+. Главные отличительные особенности новых продуктов: применение только высококачественных компонентов и учет всех особенностей правильной конструкционной компоновки и настройки для гарантии долгого времени службы.

Среди других особенностей новых моделей - сильный акцент на модульность компоновки и высокую эффективность. Согласно сертификации по комплексным требованиям программы 80 Plus, новые модели EVGA получили золотой сертификат 80 Plus Gold. Выше только два уровня - 80 Plus Platinum и 80 Plus Titanium.

Компания EVGA выпустила новые высококачественные блоки питания SuperNOVA 1300 и 1600 G+


Важный конструкционный фактор, который реализован в источниках питания SuperNOVA G+ - это возросшее свободное пространство внутри блока питания. Благодаря такой компоновке, создаются условия для свободного движения воздушного потока. Применение модуля Variable Resistor служит для повышения стабильности подачи тока. Помимо этого, в составе одного блока установлены два модуля постоянного тока, которые позволяют более эффективно переключать питание на всех моделях. Поддерживается экономичный режим EVGA ECO. Предоставлен полный набор средств защиты источника питания.



Еще одна важная особенность - 10-летняя всемирная гарантия EVGA на все выпускаемые блоки питания серии G+.

Компания EVGA выпустила новые высококачественные блоки питания SuperNOVA 1300 и 1600 G+


С точки зрения эксплуатации интересно отметить, что источники питания 1600 G+ на 20 мм короче своих аналогов G2. Это позволяет сборщикам размещать внутри корпуса больше других компонентов, причем это достигается без ущерба для качества самого источника питания.

В новых моделях применяются двойные шарикоподшипники. Сегодня они являются уже отраслевым стандартом для качественных источников питания, которые регулярно испытывают большие нагрузки. Применение гидродинамических подшипников обеспечивает долговечность и низкий уровень шума. В результате уменьшается износ подшипников вентилятора, что снижает уровень шума и увеличивает срок его службы.

Модели EVGA SuperNOVA G + могут применяться в самых разных инсталляциях. Например, они отлично работают для подачи питания 12 В в серверных стоечных модулях. Здесь используются 100% японские конденсаторы, есть модуль VR для контроля колебаний сети и преобразователь постоянного тока.

В соответствии с IEC 62368, КПД модулей составляет более 90%, точность подачи/регулировки питания под нагрузкой - 0,60%-0,61% 12 В. Это гарантирует стабильное питание для всех подключенных устройств.

Компания EVGA выпустила новые высококачественные блоки питания SuperNOVA 1300 и 1600 G+


Благодаря применению тихих и долговечных подшипников вентилятора с оптимизированной кривой его работы и более просторной внутренней компоновкой, линейка блоков питания G+ снижает уровень шума до 35% по сравнению с блоками питания G2.



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