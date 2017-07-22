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Слухи: Qualcomm планирует представить чипсет Snapdragon 860

07 августа 2020, 10:42




Snapdragon 865 Plus - это новейший флагманский чипсет Qualcomm. Ожидается, что в конце года компания из Сан-Диего анонсирует процессор Snapdragon 875, на котором будут работать флагманы 2021 года. Однако есть и другая любопытная информация, согласно которой чипмейкер в скором времени представит еще один чипсет в серии Snapdragon 800, но он должен быть менее мощным, чем Snapdragon 865.

Qualcomm планирует представить чипсет Snapdragon 860


Речь идет о неком новом чипе под названием Snapdragon 860. Согласно слухам, чипсет будет упрощенной версией Snapdragon 875. Пока никаких подробностей относительно этого набора микросхем нет, но есть информация, что он появится уже в самое ближайшее время.



Как считают некоторые эксперты, запуск Snapdragon 860 принесет хаос в серию Snapdragon 800. Лишь немногие производители выпускают телефоны с прошлогодними чипсетами. Таким образом, добавление Snapdragon 860 в серию будет означать, что производителям придется выбирать между ним, Snapdragon 865 и Snapdragon 865 Plus.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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