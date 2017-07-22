РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Поставщик объективов для iPhone 12 столкнулся с проблемами качества продукции

07 августа 2020, 12:11




Один из поставщиков объективов для предстоящей серии Apple iPhone 12, по-видимому, сталкивается с проблемами качества. Речь идет о компании Genius Electronic Optical, которая обнаружила проблемы с растрескиванием покрытия на широкоугольном объективе камеры, который был разработан для 5,4-дюймовых и 6,1-дюймовых моделей iPhone 12. Эти проблемы были обнаружены в ходе тестирования при высоких температурах и высокой влажности.

Поставщик объективов для iPhone 12 столкнулся с проблемами качества продукции


Также стало известно, что низкоуглеродный широкоугольный объектив 7P, CCM и окончательная сборка 5,4-дюймового и 6,1-дюймового алюминиевого каркаса iPhone будут осуществляться в середине-конце августа, середине-конце сентября и начале октября соответственно. При этом из-за проблем у Genius Electronic Optical, Apple может отдать приоритет в поставке другой компании, у которой аналогичные проблемы не выявлены. Это будет сделано, чтобы не допустить срывов сроков выхода новых iPhone. Кроме того, Genius, вероятно, придется снизить свои цены примерно на 30 процентов.



Apple уже подтвердила, что запуск смартфонов iPhone 12 будет отложен на несколько недель, причем поэтапный запуск будет включать в себя сначала две 6,1-дюймовые модели (обычную и Pro), а затем 5,4-дюймовые модели non-Pro и 6,7-дюймовые модели Pro.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • Слухи: Qualcomm планирует представить чипсет Snapdragon 860
  • Неизвестный бюджетник от OnePlus был замечен в Geekbench
  • Внутри iPhone 12 обнаружена таинственная конструкция из расположенных по кругу магнитов
  • Слухи: Xiaomi планирует выпустить смартфон с тройной всплывающей фронтальной камерой
  • Слухи: Google Pixel 5 5G получит 6,6-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц

    • следующая новость
    Масштабный взлом данных о текущих разработках Intel: что попало в руки хакеров?

    предыдущая новость
    Слухи: Qualcomm планирует представить чипсет Snapdragon 860

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший SSD: текущий анализ рынка Скальпирование процессора: как и зачем это делать
    Лучшая видеокарта для игр Лучший процессор для игр Главные новости за неделю Лучший SSD AMD или Intel
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    7 августа, 2020

    Black Shark представила напальчники для геймеров

    TSMC отняла у Samsung часть заказов на производство 5-нм чипов Qualcomm

    Слухи: флагманский чипсет Kirin 1000 5G будет представлен в сентябре

    Складной смартфон Google Pixel может выйти в 2021 году

    В Южной Корее намереваются запустить коммерческое 6G к 2030 году

    E Ink анонсировала 10,3-дюймовый гибкий дисплей на основе «электронных чернил»

    Масштабный взлом данных о текущих разработках Intel: что попало в руки хакеров?

    Поставщик объективов для iPhone 12 столкнулся с проблемами качества продукции

    Слухи: Qualcomm планирует представить чипсет Snapdragon 860

    Компания EVGA выпустила новые высококачественные блоки питания SuperNOVA 1300&1600 G+

    MediaTek и Intel представили совместный чип 5G для ноутбуков

    6 августа, 2020

    В Китае освоено производство 28 нм чипов для глобальной системы геопозиционирования BeiDou

    Microsoft развивает концепцию применения стилуса Surface Pen как многофункционального устройства

    Игровой сервис Microsoft xCloud станет эксклюзивом для Android

    Телефоны OnePlus получают эксклюзивный доступ к PUBG Mobile с 90 к/с

    Анонс BIOSTAR A32m2 Micro ATX: компактная материнка на чипсете AMD A320

    AnTuTu опубликовал список 10 лучших в мире Android-смартфонов за июль 2020 года

    Apple фокусируется на построении местной цепочки поставок для iPhone, продаваемых в Китае

    AMD Ryzen 9 4950X "Vermeer" может быть штатно разогнан до 4,8 ГГц

    ASRock представила новые компактные компьютеры - DeskMini H470 и DeskMini X300

    ССЫЛКИ