Один из поставщиков объективов для предстоящей серии Apple iPhone 12, по-видимому, сталкивается с проблемами качества. Речь идет о компании Genius Electronic Optical, которая обнаружила проблемы с растрескиванием покрытия на широкоугольном объективе камеры, который был разработан для 5,4-дюймовых и 6,1-дюймовых моделей iPhone 12. Эти проблемы были обнаружены в ходе тестирования при высоких температурах и высокой влажности.
Также стало известно, что низкоуглеродный широкоугольный объектив 7P, CCM и окончательная сборка 5,4-дюймового и 6,1-дюймового алюминиевого каркаса iPhone будут осуществляться в середине-конце августа, середине-конце сентября и начале октября соответственно. При этом из-за проблем у Genius Electronic Optical, Apple может отдать приоритет в поставке другой компании, у которой аналогичные проблемы не выявлены. Это будет сделано, чтобы не допустить срывов сроков выхода новых iPhone. Кроме того, Genius, вероятно, придется снизить свои цены примерно на 30 процентов.
Apple уже подтвердила, что запуск смартфонов iPhone 12 будет отложен на несколько недель, причем поэтапный запуск будет включать в себя сначала две 6,1-дюймовые модели (обычную и Pro), а затем 5,4-дюймовые модели non-Pro и 6,7-дюймовые модели Pro.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".