Компания E Ink выпустила 10,3-дюймовый гибкий дисплей E Ink (Electronic Ink), т.е. дисплей на основе электронных чернил (электронной бумаги), где изображение формируется микроскопическими частицами пигмента, а не подсветкой.
Новый дисплей всего на 0,1 дюйма больше, чем версия, анонсированная еще в 2017 году. Основное различие между ними - добавление в новую модель подсветки.
На первый взгляд, это малозначимый факт. Однако до сих пор дисплеи E Ink отличались тем, что с ними было невозможно работать в темноте. При низком освещении работа с ними вызывала трудности. Теперь эта проблема устранена. Дисплей стал отчетливо виден даже при слабом освещении.
Вторая важная особенность - это гибкий дисплей. Это может найти широкое применение для «издания» электронных книг, создания ноутбуков с электронным дисплеем E Ink, для выпуска электронных газет и даже небольших досок объявлений.
На данный момент не существует коммерчески доступной электронной книги с гибким дисплеем. Производители носимых устройств, похоже, пока не слишком заинтересованы в использовании гибких дисплеев E Ink в своих продуктах.
Тем не менее, в настоящее время формируется новая мода на смартфоны со складными дисплеями. Такие производители, как Samsung, Huawei, Motorola и Flexpai уже анонсировали свои коммерчески доступные складные устройства с гибкими OLED-панелями. Гибкие дисплеи E Ink тоже могут оказаться в тренде.
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