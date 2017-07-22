Правительство Южной Кореи планирует запустить пилотный проект по созданию сети 6G в 2026 году. Уже сейчас говорят, что шестое поколение сетей будет в 50 раз быстрее, чем текущее самое быстрое подключение 5G. Страна планирует коммерциализировать эту услугу в период с 2028 по 2030 годы.
На этой неделе премьер-министр Южной Кореи Чон Се Ген завершил разработку правительственной стратегии содействия исследованиям и разработкам для следующего поколения телекоммуникаций. Эта стратегия предполагает упреждающее развитие будущих технологий наряду с получением стандартных и дорогостоящих патентов и закладыванием основ НИОКР и промышленности.
Южнокорейское правительство планирует инвестировать 200 миллиардов вон (примерно 169 миллионов долларов США) в течение пяти лет в этот проект, начиная с 2021 года. Проект начнется с выполнения 10 стратегических задач в шести ключевых областях.
Этот проект направлен на достижение скорости передачи данных в один терабайт в секунду, что в пять раз быстрее 5G, и сокращение задержки до 0,1 мс. Примечательно, что правительство также планирует сделать сеть 6G доступной на высоте до 10 км над землей. После обеспечения поддержки инфраструктуры и технологий правительство начнет пилотный проект 6G к 2026 году, который также будет иметь далеко идущие предложения в различных отраслях промышленности, таких как здравоохранение, самоуправляемые автомобили и строительство умных городов.
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