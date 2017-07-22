В распоряжении издания 9To5Google попал внутренний документ команды разработчиков Google Android, в котором излагаются планы Google на будущий год по выпуску новых продуктов. Согласно этому документу, в настоящее время Google ведет разработку целой серии новых устройств. В числе основных названы: модель Pixel 5a, складная модель Pixel и, как минимум, еще два устройства.
В документе перечислены также номера сборки мобильной операционной системы Google, которые применялись для всех публично выпущенных смартфонов Pixel, включая Pixel 2, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, еще не анонсированный смартфон Google Pixel 5a (по-видимому, он будет носить кодовое название «barbette») и три других устройства, находящиеся сейчас в разработке - их кодовые названия: "raven", "oriole", "passport".
Первые два названия - "raven" и "oriole" - по всей видимости, относятся к моделям «Pixel 6» - никаких подробностей по ним не сообщается. В то же время, третье устройство под именем "passport", явно упоминается как «складное». Для всех трех устройств указан дедлайн - 4 квартал 2021 года. Из этого можно сделать вывод, что складной смартфон Google Pixel скоро попадет в розницу.
Информация о разработке складной модели смартфона Google появилась еще в 2019 году. Тогда сообщалось, что Google «работает над складным Pixel». Но Марио Кейрос, тогдашний глава направления Pixel, только подтвердил, что компания «создает прототип для этой технологии». Он также отметил, что это делается «на долгосрочную перспективу».
В то же время, Марио Кейрос сказал, что не думал, что «уже сложился четкий сценарий его использования», т.е. потребность иметь под рукой складной смартфон тогда не была актуальной. Он также добавил: «прямо сейчас вам не нужно складывать. Это что-то вроде того, что «приятно иметь», но особого смысла в этом нет».
Из просочившихся теперь данных неясно, выбирает ли Google книжный форм-фактор, такой как Galaxy Fold, или ей более интересен дизайн раскладушки, похожий на Galaxy Z Flip. В то же время, эксперты напомнили про патент, появившийся еще в марте прошлого года. Там Google рассматривала возможность применения складного телефона-раскладушки.
Судя по примечанию Кейруша о том, что компания ожидает появления спроса на складной телефон, вызванного реальным сценарием его использования, 2020 год теперь рассматривается Google как подходящее время для запуска складного Pixel, который вполне может «оказаться в игре».
В документе также указывается, что модели Pixel 4a (5G) и Pixel 5 намечены к запуску на «октябрь», Недавние заявления Google по поводу «осени» становятся более понятными с учетом задержек с выходом модели Pixel 4a.
Кроме того, есть явное упоминание Pixel 5a и связанного с ним срока запуска «во втором квартале 2021 года». Это устройство описывается как «устройство среднего ценового диапазона нижнего уровня».
Есть в документе и упоминание таинственного устройства под кодовым названием «muskie» (которое рассматривается как прототип Pixel 2 XL). Скорей всего, это - экспериментальный прототип, не предназначенный для последующего запуска в производство.
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