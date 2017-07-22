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Слухи: флагманский чипсет Kirin 1000 5G будет представлен в сентябре

07 августа 2020, 14:42




В прошлом году Huawei анонсировала чипсет Kirin 990 5G. Компания использовала его во многих флагманских смартфонах, таких как Huawei Mate 30, Huawei P40, Honor 30 и других. Ходят слухи, что предстоящий Huawei Mate 40 будет управляться совершенно новым чипсетом Kirin 1000. Инсайдер из Китая заявил, что Kirin 1000 5G будет представлен 5 сентября.

флагманский чипсет Kirin 1000 5G будет представлен в сентябре


Дата совпадает с предстоящей технологической выставкой IFA 2020, которая состоится в сентябре - 3 или 5 числа. Таким образом, похоже, что китайский производитель представит чипсет Kirin 1000 5G на мероприятии IFA 2020.



Kirin 1000 станет отличным подспорьем для Huawei, чтобы конкурировать с флагманскими чипсетами от Apple, Qualcomm и Samsung. Утечка информации предполагает, что Huawei планирует произвести 15 миллионов Kirin 1000.

В июне сообщалось, что первыми Kirin 1000 получит дебютирующая в октябре серия Huawei Mate 40. Ожидается, что Kirin 1000 станет первым в мире 5-нм чипсетом для мобильных устройств. Ранее также говорилось, что он будет производится компанией TSMC.

Ходят слухи, что чипсет оснащен процессорными ядрами ARM Cortex-A78. Площадь чипа Kirin 1000, как говорят, составляет 113,31 кв. мм при плотности 171,3 миллиона транзисторов на миллиметр. Возвращаясь к серии Mate 40, ходят слухи, что ее представители могут не получить чипсет Kirin за пределами Китая. Говорят, что модели Mate 40 на мировом рынке могут быть оснащены флагманским чипсетом MediaTek.



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