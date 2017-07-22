В прошлом году Huawei анонсировала чипсет Kirin 990 5G. Компания использовала его во многих флагманских смартфонах, таких как Huawei Mate 30, Huawei P40, Honor 30 и других. Ходят слухи, что предстоящий Huawei Mate 40 будет управляться совершенно новым чипсетом Kirin 1000. Инсайдер из Китая заявил, что Kirin 1000 5G будет представлен 5 сентября.
Дата совпадает с предстоящей технологической выставкой IFA 2020, которая состоится в сентябре - 3 или 5 числа. Таким образом, похоже, что китайский производитель представит чипсет Kirin 1000 5G на мероприятии IFA 2020.
Kirin 1000 станет отличным подспорьем для Huawei, чтобы конкурировать с флагманскими чипсетами от Apple, Qualcomm и Samsung. Утечка информации предполагает, что Huawei планирует произвести 15 миллионов Kirin 1000.
В июне сообщалось, что первыми Kirin 1000 получит дебютирующая в октябре серия Huawei Mate 40. Ожидается, что Kirin 1000 станет первым в мире 5-нм чипсетом для мобильных устройств. Ранее также говорилось, что он будет производится компанией TSMC.
Ходят слухи, что чипсет оснащен процессорными ядрами ARM Cortex-A78. Площадь чипа Kirin 1000, как говорят, составляет 113,31 кв. мм при плотности 171,3 миллиона транзисторов на миллиметр. Возвращаясь к серии Mate 40, ходят слухи, что ее представители могут не получить чипсет Kirin за пределами Китая. Говорят, что модели Mate 40 на мировом рынке могут быть оснащены флагманским чипсетом MediaTek.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".