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TSMC отняла у Samsung часть заказов на производство 5-нм чипов Qualcomm

07 августа 2020, 15:09




Ожидается, что массовое производство 5 нм чипсетов в Samsung начнется уже со второго квартала 2020 года. Кроме этого, хорошо известно, что Samsung уделяет этим заказам больше внимание. Компания хотя и является технологическим лидером на рынке, но отстает от своего главного конкурента - тайваньской TSMC. Поэтому она делает все возможное, чтобы не упустить свои заказы и не дать им утечь к конкуренту.

В то же время, корейская Samsung, похоже, пострадала от пандемии COVID-19. Согласно опубликованным данным о размещенных заказах, Samsung все-таки потеряла часть заказов.

TSMC отняла у Samsung заказы на производство 5-нм чипов Qualcomm Snapdragon 875G и 735G


В новом отчете говорится, что часть заказов Qualcomm на производство 5-нм чипов передана на исполнение в TSMC. Это говорит о том, что Qualcomm не смогла разместить весь свой заказ у одного производителя и была вынуждена передать часть его конкуренту.



Согласно отчету, речь идет о производстве 5-нм чипсетов Snapdragon 875G и Snapdragon 735G, заказы на которые оказались размещены в TSMC. Китайский производитель микросхем в настоящее время производит около 60 000 чипсетов уровня 5-нм в месяц. Известно, что он может увеличить свою производительность и поставлять до 90 000 единиц в месяц, чтобы удовлетворить рыночный спрос. Однако Qualcomm, возможно, решила не рисковать и разделить свои заказы, чтобы избежать возможной задержки с запуском новых чипсетов.

Samsung может по-прежнему производить некоторые из этих новых 5 нм процессоров, но они будут составлять лишь небольшую часть от общих заказов, получаемых от Qualcomm. Поэтому заказы Qualcomm настолько важны для Samsung. Их потеря приведет к огромным экономическим издержкам, если такое случится.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

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