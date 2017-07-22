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Black Shark представила напальчники для геймеров

07 августа 2020, 15:47




Black Shark официально анонсировала специальные игровые рукава для больших пальцев, получившие название Black Shark Gaming Thumb Sleeves.

Black Shark представила напальчники для геймеров


Новые игровые рукава для большого пальца -это пара специальных чехлов для больших пальцев заядлых геймеров. Они стоят $4 и будут доступны для покупки 11 августа 2020 года. Они чрезвычайно тонкие, размером всего 0,25 мм и сделаны из сверхпроводящего углеродного волокна наряду с ультратонким спандексом и супер дышащим хлопком.


Они сшиты с применением 18 методов вязания и используют технологию сшивания 1 части через 12 технологических процессов. Рукава подходят для различных типов размеров рук. Поскольку они изготовлены из волокнистого материала, настоятельно рекомендуется держать их подальше от любого источника огня или любых острых предметов, которые могут разрезать тонкий материал. Black Shark Gaming Thumb Sleeves выполнены в темно-серой цветовой гамме с неоново-зеленой подкладкой и имеет логотип бренда.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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