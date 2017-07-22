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Беспроводные наушники Sony WH-1000XM4: высокое качество звука с грамотным шумоподавлением

08 августа 2020, 09:29




Когда трудно выделить критерии высокого качества при звучании, то на первый план выходит более понятный для потребителей признак: качество подавления шумов. Приятная особенность Sony - это большое внимание, которое она уделяет обоим направлениям - качеству звучания и качеству шумоподавления. Новые беспроводные наушники Sony WH-1000XM3 можно отнести к главным претендентам на лидерство в этой области.

Если подходить с технической точки зрения, то выпущенная модель представляет собой обновленную версию WH-1000XM3, выпущенную почти два года назад. WH-1000XM4 - это еще и демонстрация достижений последних лет: новые интеллектуальные функции, такие как обнаружение наушников; сопряжение нескольких устройств; адаптивное управление звуком; улучшенное шумоподавление.

Беспроводные наушники Sony WH-1000XM4: качество звука с грамотным шумоподавлением


Но на переднем плане - улучшенная технология шумоподавления. Она достигается за счет сочетания двух датчиков шума и обновленного процессора шумоподавления HD QN1. Микрофоны размещены в каждой из чашечек, собранные ими данные передаются в процессор HD Noise Cancelling Processor QN1. Благодаря оценке уровня окружающего шума по технологии Dual Noise Sensor шум устраняется в режиме реального времени. Применение нового чипа Bluetooth Audio позволяет обрабатывать и корректировать настройки воспроизведения в соответствии с характером музыки и уровнем шумов. Коррекция выполняется с частотой более 700 Гц.

Беспроводные наушники Sony WH-1000XM4: качество звука с грамотным шумоподавлением


Дальнейшее улучшение качества звука достигается за счет применения новых алгоритмов Edge-AI, разработанных совместно с Sony Music Entertainment. Технология DSEE Extreme восстанавливает детализацию звука с более высокой точностью, которая обычно утрачивается при цифровом сжатии. Алгоритм Edge-AI анализирует музыку в режиме реального времени, распознает инструменты, музыкальные жанры и отдельные элементы каждой композиции. Это помогает восстанавливать всю палитру звуков, утраченных при компрессии, получая в итоге более богатое и насыщенное звучание.



При создании системы на основе искусственного интеллекта Sony работала совместно с Sony Music Entertainment. Это помогло собрать большую и разнообразную коллекцию музыкальных композиций и получить на их основе максимально полную информацию о составляющих сигналах для тех или иных музыкальных жанров. Результат - максимальная точность при воспроизведении звука в Sony WH-1000XM4.

Используя механизм DSEE Extreme (Digital Sound Enhancement Engine) с поддержкой технологии 360 Reality Audio, теперь можно полностью погрузиться в музыку, как если бы исполнитель находился прямо перед слушателем.




Модель WH-1000XM4 поддерживает технологии NFC и Bluetooth, работает от одной зарядки до 30 часов. Кроме того, наушники поддерживают функцию быстрой зарядки и всего за 10 минут подзарядки обеспечивают до 5 ч беспроводного воспроизведения.

Появилась давно ожидаемая функция поиска, построенная на технологии Fast Pair от Google. Она позволяет легко определять, где находятся наушники, просто позвонив на них.

Продумана до деталей и система управления. Она реализована посредством сенсорной панели на одной из чашечек наушников, как и на предыдущей модели. Осуществлена оптимизация для работы с голосовыми помощниками Google Assistant и Amazon Alexa.

Здесь помимо высокого качества, производитель постарался привлечь покупателей также и доступной ценой - $349 (25 700 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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