Компания Corel обяъявила о выходе новых версий поулярных решений для графического дизайна и фоторедактирования - программ PaintShop Pro 2021 и PaintShop Pro 2021 Ultimate.
Главная новизна в новых версиях связана, прежде всего, с реализацией функций искусственного интеллекта. На его основе созданы различные инструменты, которые помогают добиваться улучшенного шумоподавления, повышения дискретизации и устранения артефактов. Более того, удается добиваться нового восприятия для уже готовых изображений за счет ИИ-переработки стиля.
ИИ в новых версиях PaintShop Pro 2021 позволяет внедрят новые творческие возможности и снижать необходимость в применении трудоемких процессов для редактирования. Это создает нацеленность на быстрый результат.
Рядом с ИИ следуют технологии машинного обучения. Они также поставлены на службу творчеству, помогая фотографам, фотохудожникам и разработчикам контента быстро создавать замечательные изображения, привлекающие всеобщее внимание, используя PaintShop Pro 2021.
В новой версии программы представлены улучшенные инструменты увеличения и масштабирования. Они позволяют обрабатывать любые фотографии без ущерба для разрешения и визуального качества.
Эта технология может получить широкое практическое применение. Создавая возможность для увеличения изображений с сохранением мельчайших деталей, автор может создавать композиции из материалов, которые у него уже имеются. Раньше это было камнем преткновения для многих работ. Чтобы создать что-то масштабное, требовалось высокое разрешение, а получить точную оценку было невозможно заранее. Теперь когда алгоритмы машинного обучения помогают ликвидировать последствия JPEG-сжатия, артефакты и искажения, позволяя восстанавливать мелкие детали и исходную цветовую гамму фотоснимка без лишних усилий.
Традиционное приложение для ИИ - это средства шумоподавления. Новая версия PaintShop Pro 2021 обеспечивает качественные результаты путем программной обработки оригинала. ИИ быстро корректирует случайные вариации яркости и цвета, очищает фотоснимки от нежелательного цифрового шума и повышает уровень четкости изображений.
Пришли новые возможности и в традиционные для программ рисования области: теперь они применяются для создания креативного контента. Новые кисти, цветовые палитры, градиенты, узоры и тюбики помогут в реализации интересных творческих идей. Имеется готовая книга с новыми узорами, которые можно быстро загрузить. Остальные инструменты интегрированы непосредственно в PaintShop Pro 2021. Есть также бонусная коллекция программного обеспечения премиум-класса - она добавлена в пакет PaintShop Pro 2021 Ultimate.
В Ultimate-версии появилось также рабочее пространство Sea-to-Sky. Оно открывает удивительные миры подводной и воздушной фотосъемки с набором специальных инструментов. По мере внесения улучшений в проекты, можно удивительным образом заново пережить яркие моменты, запечатленные на снимках.
В PaintShop Pro 2021 Ultimate также предоставлена бонусная коллекция программ премиум-класса, в состав которой входят AI HDR Studio, Painter Essentials 7, PhotoMirage Express, Corel AfterShot 3, а также кисти, текстуры и более 100 совершенно новых фоновых изображений.