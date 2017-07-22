Компания Gigabyte объявила о наращивании своей серверной линейки G242 и выпуске новой модели сервера GIGABYTE G242-Z11 с интерфейсом PCIe 4.0. Назначение нового продукта - выполнение задач, связанных с искусственным интеллектом, глубоким обучением, анализом данных и научными вычислениями.
Модель G242-Z11 оснащена двойной процессорной системой. Его вычислительная часть состоит из 64-ядерного процессора семейства AMD EPYC Rome, графическая - до четырех блоков на базе процессоров NVIDIA Ampere A100. На месте вычислительного процессора может быть установлен, например, процессор AMD EPYC 7002 2-го поколения, поддерживающий 128 потоков и обладающий мощностью 280 Вт. Помимо большого количества ядер, процессор 7002-й серии имеет 128 линий PCIe, поддерживает интерфейс уровня PCIe Gen 4.0.
Спецификация нового сервера Gigabyte G242-Z11 выглядит следующим образом:
установка до 4 графических модулей NVIDIA PCIe Gen4 GPU;
вычислительный модуль на базе процессора семейства AMD EPYC 7002;
8-канальная память на базе RDIMM/LRDIMM DDR4 на процессор, общее количество - 8 модулей DIMM;
1 выделенный порт управления;
4 отсека для установки 3,5-дюймовых SATA-дисков (жестких дисков / твердотельных накопителей) с горячей заменой с передней панели;
2 отсека для установки 2,5-дюймовых диска NVMe/SAS/SATA (жестких дисков / твердотельных накопителей) с возможностью горячей замены отсека с задней панели
2 низкопрофильных слота расширения PCIe Gen4;
1 мезонинный слот OCP 3.0 Gen4 x16 для установки платы, вставляемой в основную плату (носитель) и располагающуюся параллельно плате-носителю;
2 резервных блока питания 80 PLUS Platinum мощностью 1600 Вт.
Сервер GIGABYTE G242-Z11 представляет собой модуль размера 2U. Благодаря поддержке PCIe 4.0, его скорость обработки и пропускная способность выросла вдвое по сравнению с PCIe 3.0. Наличие PCIe 4.0 обеспечивает скорость передачи данных 16 Гбит/с на одну линию, что соответствует общей пропускной способности 64 Гбит/с.
Поддержка памяти сервера G242-Z11 выстроена на базе 8-канальной DDR4 с возможностью установки до 8 модулей DIMM. В такой конфигурации при использовании по одному DIMM-модулю на канал общий объем доступной оперативной памяти может достигать 2 Тбайт при тактовой частоте до 3200 МГц.
G242-Z11 имеет четыре отсека для 3,5-дюймовых жестких дисков SATA с горячей заменой спереди и два отсека для 2,5-дюймовых твердотельных накопителей NVMe / SATA с горячей заменой сзади. На задней панели также есть один порт mLAN для удаленного управления.
Теперь GIGABYTE предлагает две модели в серии G242: G242-Z11 и G242-Z10. Обе системы ориентированы на высокую производительность, минимизируя накладные расходы.
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