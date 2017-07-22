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Apple отказалась поддержать Stadia и xCloud из-за нарушений политик App Store

08 августа 2020, 20:05




Как THG.ru уже сообщал ранее, Microsoft объявила о прекращении тестирования своего нового игрового потокового сервиса xCloud на платформе iOS. В результате запуск нового сервиса, намеченный на 15 сентября, будет проведен эксклюзивно только для платформы Android.

Позднее из сообщения, распространенного Microsoft, стало ясно, что компании Microsoft и Apple не смогли договориться по условиям запуска нового сервиса. Однако другие детали по возникшим разногласиям отсутствовали.

Аналогичная ситуация сложилась вокруг другой игровой потоковой платформы Google Stadia. Этот сервис также не появился на платформе iPhone/iPad.

Apple отказалась поддержать облачные игровые сервисы Stadia и xCloud из-за их нарушений политик App Store


После многочисленных слухов Apple наконец-то назвала конкретную причину своего отказа от совместного участия в проектах с Microsoft и Google и своего отсутствия в создаваемых ими игровых экосистемах. Как заявила Apple, эти сервисы нарушают политику App Store.

При такой позиции со стороны Apple нет смысла ожидать, что в ближайшее время появиться сервис потоковой передачи консольных или компьютерных игр через облако на iPhone или iPad.

Как утверждает Apple, все заявки на загрузки программ в App Store проверяются на соответствие единым правилам для защиты потребителей и обеспечения равных условий для разработчиков. Однако, со слов представителя Apple, Microsoft не предоставила на рассмотрение Apple полный перечень всех игр, которые будут доступны через xCloud. Соответствующих заявок со стороны Microsoft не поступало.

По этой причине новое приложение, которое позволяет пользователям играть с iPhone/iPad через облако, было заблокировано для публикации в App Store.



«Нашим клиентам нравятся отличные приложения и игры от миллионов разработчиков, а игровые сервисы могут запускаться в App Store, если они следуют одному и тому же набору правил, применимых ко всем разработчикам, включая отправку игр на проверку по отдельности, их отображение в диаграммах поиск», - заявил представитель Apple с интервью, объяснив позицию компании.



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