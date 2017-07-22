Известный японский производитель игр и игровых аппаратов - компания SNK Corporation, владелец игровой платформы Neo Geo, представила на торговой площадке Xiaomi Youpin игровую миниатюрную консоль NEOGEO ценой всего $100 (7000 руб.).
Игровая мини-консоль Neo Geo - это чистая классика, начиная с дизайна и заканчивая программным обеспечением внутри. Дизайн консоли напоминает аркадные автоматы 1990-х гг. портативная консоль даже имеет классический джойстик и несколько чувствительных кнопок. Дизайн выглядит как миниатюрная версия аркадного автомата NEO GEO MVS, который был популярен во всем мире.
Он имеет размер 108x135x162 мм, весит 390 грамм и оснащен 3,5-дюймовым ЖК-экраном с соотношением сторон 4:3. Консоль также оснащена стереодинамиками, что позволяет легко использовать ее на ходу в сочетании с джойстиком и кнопками.
Игровую консоль можно подключить к планшету или телевизору. На задней панели устройства имеются порт HDMI mini для вывода картинки на телевизор, 3,5-мм разъем для наушников и порт питания (USB-C). В комплект поставки входит кабель USB-C, но нет зарядного адаптера. Что касается программного обеспечения, то NeoGeo Mini поставляется с 40 предустановленными популярными играми SNK.
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