Сообщается, что уже в следующем месяце компания Samsung начнет строительство своего третьего завода по производству микросхем в Южной Корее, который должен стать крупнейшим предприятием Samsung по производству микросхем в производственном кластере компании в г. Пхёнтхэке, Южная Корея. Ожидается, что южнокорейский гигант по производству микросхем потратит 30 трл вон (около 25,2 млрд долларов) на возведение завод P3.
Официально такая спешка продиктована тем, что в настоящее время Samsung не успевает справляться с растущим спросом на энергоэффективные 5-нм чипы. Более того, уже высказывались предположения, что из-за ограниченных производственных мощностей компания потеряла часть заказов от своего главного заказчика - американской компании Qualcomm.
Подготовка земли под строительство завода в Пхёнтхэке ведется уже с июня. По сообщению Samsung, начало строительства производственного здания ожидается в сентябре. Более того, сообщается, что Samsung даже обращалась к правительственным органам с просьбой незамедлительно предоставить им разрешение на строительство, чтобы начать возведение производственной линии Pyeongtaek Line 3 (P3) даже еще раньше, чем планировалось.
Samsung планирует построить в возводимом комплексе Pyeongtaek в общей сложности шесть заводов по производству микросхем. Объект P1 в настоящее время работает, а объект P2, как ожидается, будет полностью запущен в следующем году. Массовое производство чипов может начаться на заводе P3 уже в 2023 году.
В то же время Samsung не раскрывает, какие чипы будут производиться на заводе P3 и его производственный график. Более того, Samsung планирует начать строительство еще трех заводов по производству чипов - P4, P5 и P6 в Южной Корее.
Среди объявленных планов компании - стать крупнейшим в мире производителем микросхем к 2030 году. Для достижения этой цели планирует инвестировать 115 млрд долларов.
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