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Анонс Vivo Y1s: бюджетный смартфон с большим дисплеем

10 августа 2020, 09:57




Компания Vivo представила новый бюджетный смартфон под названием Vivo Y1s. Что интересно, несмотря на свою низкую цену, этот гаджет имеет большой дисплей, отличный чипсет и емкий аккумулятор.

Анонс Vivo Y1s


Vivo Y1s получил пластиковый корпус с градиентной отделкой. Телефон имеет размеры 135,11 х 75,09 х 8,28 мм и весит 161 грамм. Устройство оснащено 6,22-дюймовой LCD-панелью Halo FullView с разрешением HD+ (720 x 1520 пикселей).



Под капотом чипсет MediaTek Helio P35, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить за счет карты microSD. Фронтальная камера устройства имеет разрешение 5 мегапикселей. Основная камера представлены 13-мегапиксельынм сенсором и светодиодной вспышкой.

Vivo Y1s имеет аккумулятор емкостью 4030 мАч и поддерживает 4G VoLTE, 2,4-ГГц Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, microUSB 2.0 и 3,5-мм аудиоразъем. Цена новинки всего $109 (8000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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