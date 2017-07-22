Компания Vivo представила новый бюджетный смартфон под названием Vivo Y1s. Что интересно, несмотря на свою низкую цену, этот гаджет имеет большой дисплей, отличный чипсет и емкий аккумулятор.
Vivo Y1s получил пластиковый корпус с градиентной отделкой. Телефон имеет размеры 135,11 х 75,09 х 8,28 мм и весит 161 грамм. Устройство оснащено 6,22-дюймовой LCD-панелью Halo FullView с разрешением HD+ (720 x 1520 пикселей).
Под капотом чипсет MediaTek Helio P35, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить за счет карты microSD. Фронтальная камера устройства имеет разрешение 5 мегапикселей. Основная камера представлены 13-мегапиксельынм сенсором и светодиодной вспышкой.
Vivo Y1s имеет аккумулятор емкостью 4030 мАч и поддерживает 4G VoLTE, 2,4-ГГц Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, microUSB 2.0 и 3,5-мм аудиоразъем. Цена новинки всего $109 (8000 руб.).
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