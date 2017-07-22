ASUS объявила о выпуске новой линейки блоков питания TUF Gaming Bronze для геймеров. Серия TUF Gaming Bronze представлена двумя модели, отличающихся своей мощностью - 550 Вт и 650 Вт. Главные отличительные особенности бренда TUF Gaming, которые распространяются и на выпущенные модели новой серии - изделия должны быть привлекательны для серьезных геймеров, учитывать их потребности. При этом производителю необходимо «все предусмотреть заранее», чтобы не заставлять геймеров чувствовать, что они могут попасть впросак в деталях.
Новые модели ASUS TUF Gaming Bronze относятся к среднему уровню эффективности. Они обеспечивают стандартный уровень питания +12 В, а их эффективность получила оценку 80 Plus Bronze. Основные типы защиты: от повышенного напряжения, от перегрузки, от перегрева и от короткого замыкания.
Обе модели оснащены закрепленными кабелями в оплетке. В наличии имеются один 4+4-контактный разъем EPS, 24-контактный ATX, пять разъемов питания SATA и четыре разъема Molex, а также 6+2-контактные разъемы PCIe - у модели на 550 Вт их два, у модели на 650 Вт - четыре.
Не будет ни для кого открытием, если сказать, что рынок блоков питания сейчас насыщен самыми разнообразными моделями. Они выглядят подчас безлико. Поэтому ASUS постаралась выделить главные достоинства продуктов своей новой линейки, которые должны помочь им не затеряться в бесконечном числе конкурентов.
Во-первых, блоки питания оснащены вентилятором Axial Tech со сдвоенными шарикоподшипниками на 135 мм (инновация ASUS). Благодаря такой конструкции, обеспечена высокая точность управления воздушным потоком в осевом направлении с помощью крыльчатки. Второе - если нагрузка и связанная с ним температура не превышает порога 30% от допустимого, то логика управления вентилятором переводит его в полностью выключенное состояние. Поэтому на холостом ходу нет никаких шумов (0 дБ). Третья особенность - большое внимание к подготовке поверхности управляющей печатной платы. Она защищена от неизбежного износа в результате длительной эксплуатации, который проявляется от воздействия влаги и пыли. Благодаря этому, блоки питания имеют 6-летнюю гарантию, что впервые встречается в этом сегменте изделий.
Длина блока питания 150 мм.
Компания не упомянула о ценах.
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