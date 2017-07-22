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Relame готовится выпустить смартфон на чипсете Helio G90T

10 августа 2020, 11:23




Таинственный смартфон Realme RMX2151 недавно получил сертификат Федеральной комиссии связи (FCC) в США. После Realme 6, Realme 6s и Realme Narzo, это будет еще один телефон от бренда на чипсетеHelio G90T.

Relame готовится выпустить смартфон на чипсете Helio G90T


Известно, что смартфон имеет размеры 162,35 x 75,46 мм. Габариты гаджета аналогичны модели Realme 6, в которой установлен 6,5-дюймовый дисплей FHD+. Следовательно, Realme RMX2151 также может поставляться с экраном того же размера. Толщина RMX2151 составляет 9,45 мм, а весит он 198 граммов.



Realme RMX2151 имеет на борту аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Смартфон также поддерживает 4G, NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 ac, GPS и ГЛОНАСС. Схема телефона показывает, что он имеет кнопки регулировки громкости на левом краю и сканер отпечатков пальцев - на правом.

В июле Realme RMX2151 был одобрен организацией Wi-Fi Alliance. Сертификация показала, что телефон поддерживает Wi-Fi 802.11 ac и работает на ОС Android 10. Под капотом чипсет MT6785T Helio G90T от MediaTek. Телефон также был сертифицирован управлением TKDN Индонезии и Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) в России.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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