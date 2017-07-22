17 августа компания iQOO, дочернее подразделение Vivo, планирует представить свой новый смартфон IQOO 5. Хотя до запуска осталось еще несколько дней, значительная часть технических характеристик нового устройства уже доступна.
Например, известно, что iQOO 5 будет поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт, что позволит, по заявлению компании, полностью зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч всего за 15 минут. Согласно официальной информации, для сверхбыстрой зарядки мощностью 120 Вт используется комбинация входной мощности 20 В / 6 А. Быстрая зарядка такой мощности является первой в отрасли. Это будет одной из самых ожидаемых функций смартфона.
Новая утечки пришла с данными от бенчмарка Master Lu - китайского аналога AnTuTu. Согласно отчету, будущая модель будет работать на 8-ядерном чипсете Qualcomm Snapdragon 865 с тактовой частотой 2,84 ГГц. Поддержку графики будет осуществлять графический процессор Adreno 650. Разрешение экрана iQOO 5 составит 1080х2376 пикселей, размер оперативной памяти - 8 Гбайт, размер основной памяти - 128 Гбайт.
Согласно результатам проведенного теста, смартфон IQOO 5 набрал 139 720 баллов в тесте на производительность работы графической подсистемы (GPU) и 229 986 в тестах на производительность работы вычислительной (CPU). В тестах на использование оперативной памяти (RAM) и средств хранения (Storage) смартфон набрал 43 734 и 66 963 баллов, соответственно. Объединив все тесты, IQOO 5 набрал 480 403 балла в тесте Master Lu.
Недавно в промо-ролике iQOO была показана в работе быстрая зарядка мощностью 120 Вт для серии IQOO 5. Обычный вариант IQOO 5 показала поддержку быстрой зарядки с мощностью 55 Вт, версия Pro - быструю зарядку на 120 Вт.
Помимо этого известно, что в смартфоне будет использоваться AMOLED-дисплей с перфорацией в верхнем левом углу для размещения селфи-камеры. Будет установлен изогнутый экран с частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсора 240 Гц. На задней стороне расположится тройной блок камер. Точность и качество воспроизведения цветовой гаммы будет соответствовать DCI-P3 со 100% точностью.
Производитель также подтвердил, что серия iQOO 5 будет оснащена процессором Snapdragon 865; ранее высказывалось мнение, что будет установлен процессор Snapdragon 865 Plus. Выбранный процессор поддерживает 5G в двух диапазонах в режимах SA (standalone) и NSA (non-standalone).
Будет также использоваться оперативная память LPDDR5 и хранилище UFS 3.1.
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