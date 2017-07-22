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Apple может потерять до 30 процентов китайского рынка

10 августа 2020, 12:45




Apple может существенно потерять в деньгах, если компанию вынудят удались из App Store китайский мессенджер WeChat. Как считают аналитики потери компании на китайском рынке после этого составят около 30 процентов.

Apple может потерять до 30 процентов китайского рынка


Удалить популярное китайское приложение из своего магазина Apple может вынудить недавний указ Дональда Трампа, который стремится наложить запрет на любое взаимодействие американских корпораций с WeChat и его материнской компанией Tencent.



По словам аналитиков, есть два возможных сценария развития событий, которые зависят от того, придется ли Apple удалить приложение только из своего американского магазина или сделать это во всех странах присутствия. При втором сценарии прогнозы для Apple неутешительны.

WeChat - это популярное китайское приложение для обмена сообщениями, которое особенно успешно работает в Китае. Глобальный запрет был бы разрушительным для Apple из-за его популярности в Китае. WeChat стал ежедневной необходимостью в Китае с таким функциями, как обмен сообщениями, оплата, электронная коммерция, социальные сети, чтение новостей и многое другое.

По оценкам экспертов, ежегодные поставки iPhone на китайский рынок сократятся на 25-30%, а годовые поставки других аппаратных устройств Apple, включая AirPods, iPad, Apple Watch и Mac, уменьшатся на 15-25%.



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