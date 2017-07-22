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Слухи: Microsoft Xbox Series S все таки существует

10 августа 2020, 13:19




Задолго до того, как Microsoft представила свою игровую консоль следующего поколения Xbox Series X, ходили слухи о второй более дешевой, возможно, бездисковой консоли под кодовым названием Lockhart.

Xbox Series S


Похоже, что это загадочное устройство будет называться Xbox Series S. Во всяком случае на это намекают недавние утечки, которые включают в себя фотографии упаковки контроллера для будущей консоли.



Один из инсайдеров сумел приобрести один из контроллеров следующего поколения, на упаковке которого написано, что он предназначен для Xbox Series X/S. Информацию о том, что Xbox Series S действительно будет анонсирована в скором времени подтвердили и некоторые источники в компании.

Ранее сообщалось, что серия S (она же Lockhart) будет нацелена на 1080p и 1440p гейминг, а не на 4K-игры. Консоль будет оснащена 7,5 ГБ оперативной памяти, разогнанным процессором и более простым графическим процессором. Ожидается, что консоль Xbox Series S и другие детали программы Xbox будут представлены в августе.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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