Планшет Chuwi UBook X: два устройства по цене одного
10 августа 2020, 14:14
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Китайская компания Chuwi выпустила новый планшет UBook X - обновленную версию UBook. Новинка работает под управлением Windows 10 и радует своими характеристиками: процессор Intel N4100 с графикой UHD 600, 8 Гбайт ОЗУ LPDDR4 RAM, SSD объёмом 256 Гбайт и 12-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2K.
Благодаря подключаемой клавиатуре Ubook X может работать как в качестве планшета, так и ноутбука. Также пользователь может выбирать оптимальный формат работы в зависимости от ситуации. К примеру, на рабочем месте подсоединить клавиатуру для использования в режиме ноутбука, а на время отдыха брать с собой только планшет для просмотра видео на YouTube.
Экран Ubook X также поддерживает стилус с 4096 уровнями чувствительности к нажатию, который позволяет обеспечить полную свободу самовыражения при рисовании, редактировании изображений и проектировании прямо на дисплее планшетного компьютера.
Ubook X оснащён процессором Intel Celeron N4100 - 4-ядерной SoC для недорогих ноутбуков. Чип работает на частоте 1,1-2,4 ГГц и основан на платформе Gemini Lake. Как и предшественник Apollo Lake, он производится по нормам 14-нм техпроцесса FinFET, но имеет улучшенные процессорные ядра, удвоенный кэш второго уровня, уменьшенный теплопакет, новую графику Gen 10 и частично интегрированный Wi-Fi чип. Помимо процессора SoC состоит из видеокарты с поддержкой DirectX 12 и контроллера памяти DDR4/LPDDR4.
Chuwi провел тесты производительности Ubook X с помощью нескольких тестовых программ:
CPU-Z: Single Thread-169.1；Multi Thread-563.1
GeekBench 4: Single Core-1778；Multi Core-5071；OpenCL-9939
Cinebench R15:CPU-167cb；CPU Single-68cb
AS SSD Benchmark: Скорость чтения - 492,47 Мбайт/с; скорость записи - 446,37 Мбайт/с
По результатам тестирования видно, что производительности Ubook X вполне достаточно для повседневной работы, обучения и офисных потребностей.
Корпус Ubook X сделан из легкого алюминиево-магниевого сплава. Он весит лишь 780 г при толщине всего 9 мм. Благодаря этим преимуществам он очень портативный, легко помещается в сумку и переносится, работает в любое время и в любом месте. Более подробную информацию о Ubook X можно узнать по этой ссылке.