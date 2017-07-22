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Инсайдер показал снимки складного фаблета Microsoft Surface Duo

10 августа 2020, 16:12




В сеть просочились снимки складного устройства Microsoft Surface Duo. Впервые об этом устройстве было заявлено в октябре прошлого года. В настоящее время его разработка уже может подходить к концу. Более того, в последнее время появились многочисленные слухи, согласно которым это устройство очень скоро должно появиться в продаже. Как скоро, пока неизвестно, но в сеть уже просочились снимки будущего устройства, полученные из очень надежного источника - от инсайдера Эвана Бласса.

Признаками готовности нового устройства к массовому внедрению могут служить документы, подтверждающие пройденную сертификацию. Недавно они были обнаружены в базах данных FCC и Bluetooth SIG. Появление таких документов указывает на то, что будущий аппарат сертифицирован для коммерческого применения.

Инсайдер показал снимки складного телефона/фаблета Microsoft Surface Duo


В распоряжении Бласса появилось несколько изображений Microsoft Surface Duo. Они показывают устройство в открытом и закрытом положениях.

Сами изображения демонстрируют некоторые функции устройства, такие как расположение камеры для селфи на внутренней стороне, а также вспышку.

Можно наблюдать, что на устройстве работает виджет Google Search, а внизу левого экрана располагается панель со значками вызова Microsoft Edge, OneNote и Outlook.



На правом экране работают приложения Google - Phone, Messages, Camera, а также Play Store для загрузки других приложений Microsoft.

Инсайдер показал снимки складного телефона/фаблета Microsoft Surface Duo

Инсайдер показал снимки складного телефона/фаблета Microsoft Surface Duo



Есть также разделитель, который позволяет запускать одновременно сразу два приложения, например, Edge и OneNote - каждое будет загружаться на своем экране. Эта новая функция называется «группы приложений». Она будет полезна пользователям и поможет им создавать заранее пару приложений, которые часто используются вместе. После этого их можно запускать одновременно.

Бласс также упоминает, что показанная им модель будет представлена в сети американского телеком-оператора AT&T, хотя на устройстве нет маркировки, указывающей на такую принадлежность.

Инсайдер показал снимки складного телефона/фаблета Microsoft Surface Duo


Известно, что устройство будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 855 и иметь 6 Гбайт оперативной памяти. Может появиться поддержка даже для стилуса.



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