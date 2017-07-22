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Twitter хочет обойти Microsoft и купить TikTok самому

10 августа 2020, 20:33




Как сообщает The Wall Street Journal, на фоне надвигающегося запрета на деятельность TikTok в США заинтересованность в приобретении сервиса для создания и просмотра коротких видео выразил Twitter. Рыночная капитализация Twitter составляет около 30 млрд долларов, что почти равно оценке активов TikTok. Однако для покупки Twitter все равно потребуется привлечь существенный дополнительный капитал. Поэтому считается, что Twitter не сможет профинансировать достаточно крупную заявку, чтобы сместить Microsoft в качестве лидера на покупку. Давление на сделку оказывает крайний срок завершения продажи, который был установлен Трампом.

Отмечается, что в финансировании сделки заинтересована частная инвестиционная компания Silver Lake, крупный акционер Twitter, что может решить этот вопрос.

Twitter хочет обойти Microsoft и купить TikTok


В то же время Microsoft по-прежнему считается лидером в переговорах о покупке TikTok. Однако Twitter явно заявил, что его предложение будет предпочтительнее, чем предложение Microsoft. Помешать сделке с Microsoft может давление со стороны Китая, где у Microsoft имеется свой бизнес. Twitter не обремен таким ограничением.



Ранее Twitter уже приобрел приложение для обмена видео Vine. Покупка была совершена в 2012 году, но в конечном итоге сервис был закрыл четыре года спустя. Сервис TikTok аналогичен Vine, и между ними часто проводятся сравнения.

Интерес к тому, как будет разрешен вопрос о покупке TikTok или его изгнании, проявляется во многом благодаря важности этого решения для рынка. С одной стороны Трамп подписал недавно два распоряжения о запрете любых финансовых соглашений США с китайскими технологическими компаниями и выразил желание запретить деятельность TikTok на территории США, если этот сервис ни будет приобретен американской компанией. TikTok планирует подать в суд на администрацию Трампа, что является прямым вызовом указу президента.

С другой стороны, приобретение сервиса означает, что американскую администрацию волнует только вопрос контроля над сервисом, а не какие-либо технологические особенности, которые препятствуют ее работе на территории США.



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