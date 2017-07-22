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Brydge выпустил высокоточный трекпад под Windows в стиле Apple Magic Trackpad

11 августа 2020, 10:37




Производитель аксессуаров компания Brydge недавно выпустил автономный беспроводной трекпад W-Touch для настольных компьютеров и ноутбуков под Windows.

Трекпад представляет собой массивную сенсорную панель размером 140x84 мм. Концептуально W-Touch обеспечивает те же самые возможности, что и Apple Magic Trackpad, но в данном случае в переложении на Windows.

W-Touch поддерживает все основные жесты, в том числе жесты, выполненные несколькими пальцами.

Brydge выпустил автономный высокоточный трекпад под Windows в стиле «а-ля Apple Magic Trackpad»


Главное достоинство W-Touch состоит в том, что он пригодится не только «ленивым» пользователям, но и настоящим творческим гениям или пользователям, профессионально работающим с компьютером.

W-Touch объединяет в себе все функции сенсорной панели ноутбука, но позволяет вынести их отдельно и удобно расположит на рабочем столе.



Если подытожить, W-Touch - это прецизионная сенсорная панель, которая не хуже, чем у Apple. Она позволяет раскрыть творческий потенциал. Алюминиевый корпус обеспечивает необходимую прочность и легкость. Подключение по Bluetooth 4.2 гарантирует надежность. Срок службы батареи позволяет до 1 месяца не беспокоиться по пустякам.

Новая панель появится в продаже в сентябре за 99 долларов.



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