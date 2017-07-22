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Huawei покажет 19 августа ноутбук с «парящим» изображением экрана

11 августа 2020, 12:16




По информации из надежных источников внутри Huawei стало известно, что 19 августа китайская компания собирается представить новый ноутбук с необычным дизайном дисплея.

По оценкам разработчиков, его дизайн можно отнести к числу «революционно новых концепций». Главная особенность нового дисплея: высокое разрешение 3K и исключительно тонкие «как бритва» окаймляющие рамки. Такой дизайн называют в Huawei «парящим или плавающим, полноэкранным».

Huawei собирается анонсировать 19 августа выпуск ноутбука с «парящим» изображением на экране


Как отмечает источник со стороны вендора, лицевые, обрамляющие рамки дисплея настолько тонкие, что их толщина действительно отвечает определению «тонкие как бритва».



Благодаря такой необычной конструкции, как отмечает источник, происходит изменение привычного восприятия сцен на экране. Снимаются ограничения физического кадра. По ощущениям, изображение как бы «парит» или «плавает» в воздухе.

По мнению источника, это обеспечивает захватывающие и четкие визуальные эффекты.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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