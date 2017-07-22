Предстоящая серия Apple iPhone 12 будет оснащена новыми чипами A14 Bionic, которые строятся на 5-нм техпроцессе TSMC и, как сообщается, имеют колоссальное 40-процентное увеличение производительности по сравнению с предыдущими чипами A13.
Кроме того, по информации инсайдера, производительность графического процессора вырастет на 50 процентов также по сравнению с предшественником. Это дает предстоящей флагманской серии Apple серьезную мощь под капотом.
Ранее в сети уже проскакивала информация о том, что предстоящие чипсеты от Apple будут мощнее известных чипов A12X, которыми оснащены iPad Pro 2018 года. Однако сейчас важно понимать, что это все еще пока лишь слухи, неподтвержденные никакими данными.
Напомним, что ранее сообщалось о возможных серьезных потерях Apple на китайском рынке. Это может произойти, если власти США вынудят компанию удалить китайское приложение WeChat из магазина приложений App Store.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".