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Слухи: будущие Apple Watch будут оснащаться дисплеями MicroLED

11 августа 2020, 16:15




Apple Watch можно назвать одним из самых популярных носимых устройств из тех, что сейчас есть на рынке. Гаджет имеет на борту ряд очень интересных функций и использует передовые технологии.

Слухи: будущие Apple Watch будут оснащаться дисплеями MicroLED


Как говорят, в будущем Apple Watch станут еще лучше, ведь Apple планирует начать оснащать свои часы новыми дисплеями MicroLED. Однако на сегодня известно, что новые дисплеи получат лишь часы седьмого поколения, в то время как шестое поколение Apple Watch будет оснащено OLED-дисплеями.



Apple инвестирует около $330 миллионов в тайваньскую компанию по производству панелей MicroLED, которая будет выпускать дисплеи для будущих iPhone, iPad, MacBook и других устройств от Apple. Тайваньский производитель ЖК-панелей AU Optronics является поставщиком стеклянных подложек для MicroLED размером 20-50 мкм. С другой стороны, Epistar фокусируется на повышении производительности и снижении затрат.

Производители пытаются теперь использовать MicroLED-экраны вместо жидкокристаллических или OLED-панелей, поскольку новая технология обещает быть более энергоэффективной, а панель тоньше. Говорят, что потребляемая мощность MicroLED-экрана составляет одну десятую по сравнению с жидкокристаллическим дисплеем.

Кроме того, MicroLED также поддерживает более высокую яркость, более высокий динамический диапазон и более широкую цветовую гамму. Он также обеспечивает более высокую скорость обновления и более широкий угол обзора. Учитывая, что технология все еще находится на стадии разработки, мы могли бы сначала увидеть устройства с мини-светодиодным дисплеем, который находится между традиционной технологией LED и технологией MicroLED.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".

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