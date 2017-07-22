Китайская компания Realme ведет разработку нового смартфона на чипсете Dimensity 720. Об этом сообщает авторитетное китайское издание, ссылаясь на источник в компании. Ожидается, что будущий смартфон будет позиционироваться как устройство начального уровня с немного сокращенным набором характеристик по сравнению с моделью Realme V5 5G. По мнению источника, таинственный телефон Realme может стать самым доступным смартфоном на рынке с поддержкой 5G.
Таинственным телефоном, о котором сообщает источник, может быть Realme RMX2200. Недавно этот аппарат был внесен в базу данных TENAA. Там приведены некоторые данные о его характеристиках.
В частности, обнародован листинг, где указано, что смартфон имеет 6,52-дюймовый дисплей и батарею емкостью 4980 мАч. Габаритные размеры устройства - 164,4x76x8,6 мм. Оно поддерживает подключение к сетям 5G. Остальные характеристики пока недоступны, но ожидается, что недостающие данные скоро появятся в публичном доступе.
Эксперты высказывают предположение, что в качестве прототипа таинственного смартфона могла использоваться модель Realme V5 5G на базе Dimensity 720 - недавно она была анонсирована по цене 1399 юаней (около $201). По сравнению с Realme V5, таинственный смартфон Realme имеет более слабые характеристики. Впрочем, основа у них общая: чипсет Dimensity 720. Ожидаемая цена таинственной модели составит, согласно экспертным оценкам, около 1199 юаней ($172).
Конкуренцию таинственному смартфону Realme в категории «самый дешевый аппарат для 5G» может составить будущий смартфон Huawei Enjoy 20 5G. По имеющимся сведениям, этот телефон будет оснащен ЖК-дисплеем, тройным блоком камер с основной на 13 Мп и батареей на 5000 мАч. По слухам, он будет работать на том же чипсете Dimensity 720. Согласно прогнозам, этот аппарат будет самый дешевым смартфоном в линейке Huawei с поддержкой 5G.
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