В китайской социальной сети Weibo сегодня появилось видео, с изображением будущего смартфона Xiaomi Mi 10 Ultra. Однако блогер, который ответственен за публикацию этого видео, может столкнуться с серьезными проблемами, поскольку, судя по всему, он нарушил контрактные обязательства на сумму в один миллион долларов.
Когда новость о первой утечке впервые распространилась, некоторые китайские СМИ обратились к автору публикации, но на все их вопросы решила ответить мать блогера, а не он сам. По словам предполагаемого родителя, именно она была ответственна за утечку информации и сделала это случайно. Якобы она просто увидела сообщение на его компьютере, ожидающее загрузки, и по ошибке нажала "да", чтобы поделиться им в интернете с группой QQ.
Оригинальный пост с тех пор был удален, но он уже был повторно загружен другими и циркулирует в интернете. Когда родителя спросили о серьезности ситуации, она ответила, что не знает, о чем идет речь, и что ее сын подписал соглашение о неразглашении информации. На данный момент Xiaomi еще не прокомментировала ситуацию, поэтому нам придется подождать и посмотреть, какой действия предпримет китайский технологический гигант.
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