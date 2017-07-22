Как сообщает корейское издание, полиция арестовала двух исследователей компании Samsung, которым предъявлено обвинение в передаче китайской компании технологии струйной печати, применяемой для использования OLED-матриц. Разработкой технологии давно занимается Samsung. По данным полиции, нанесенный ущерб может исчисляться миллионами долларов.
Корейская полиция не раскрывает личности арестованных. Сообщается, что их возраст - 46 и 37 лет, они занимали должности старших исследователей (Senior Researcher) в Samsung. Более подробную информацию можно будет получить, когда начнется следствие.
Известно, что за последние три года Samsung инвестировала более 10 млрд вон (~$8,5 млн) в исследования и разработку технологии струйной печати для выпуска OLED-матриц. По оценкам аналитиков, если украденная технология попадет в руки китайских компаний, они могут запустить собственное производство на базе разработанной в Samsung технологии. Это заставит Samsung снизить цены на производство традиционных 65-дюймовых OLED-телевизоров 4K на 20%.
Что касается использования новой технологии в подразделении Samsung Display, занимающимся производством дисплеев, то запуск линии по выпуску OLED-панелей методом струйной печати запланирован на октябрь этого года.
Если намеченные сроки будут выдержаны, Samsung станет первой в мире компанией, где освоена эта технология. Помимо Китая, интерес к применению технологии струной печати для выпуска OLED-панелей проявляют также компании из Японии и Тайваня.
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