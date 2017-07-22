Huawei недавно подала заявку на патент на технологию, благодаря которой можно будет разблокировать смартфон, приложив палец к любому месту на его экране. Китайский технологический гигант подтвердил, что он подал заявку на патент на шести рынках, включая Китай, Европу, США, Японию, Корею и Индию, и ожидает одобрения.
В патенте Huawei обозначила несколько потенциальных применений этой технологии, таких как проверка отпечатков пальцев для отдельных приложений с помощью их значков. Другими словами, вам больше не нужно будет запускать приложение, а затем помещать палец на датчик, и вы можете просто коснуться иконки приложения и запустить его после сканирования.
Компания также упомянула, что можно будет быстро просматривать SMS, набирать текст и отвечать на сообщения без необходимости разблокировать устройство. Это потенциально может сделать взаимодействие с экраном блокировки более упорядоченным и нести гораздо больше функциональности. Кроме того, пользователи по-прежнему будут иметь возможность активировать датчики в выбранной области экрана, одновременно деактивируя остальное пространство экрана.
Это позволило бы сэкономить энергопотребление и обеспечить более практичное использование, поскольку большинство пользователей обычно используют только нижнюю половину дисплея своими большими пальцами. К сожалению, в настоящее время неизвестно, когда же на рынке появится устройство с такой технологией, однако вполне возможно, что мы увидим их уже в ближайшее время.
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