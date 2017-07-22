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Huawei запатентовала полноэкранную технологию разблокировки смартфона по сканеру отпечатков пальцев

11 августа 2020, 18:36




Huawei недавно подала заявку на патент на технологию, благодаря которой можно будет разблокировать смартфон, приложив палец к любому месту на его экране. Китайский технологический гигант подтвердил, что он подал заявку на патент на шести рынках, включая Китай, Европу, США, Японию, Корею и Индию, и ожидает одобрения.

Huawei запатентовала полноэкранную технологию разблокировки смартфона по сканеру отпечатков пальцев


В патенте Huawei обозначила несколько потенциальных применений этой технологии, таких как проверка отпечатков пальцев для отдельных приложений с помощью их значков. Другими словами, вам больше не нужно будет запускать приложение, а затем помещать палец на датчик, и вы можете просто коснуться иконки приложения и запустить его после сканирования.



Компания также упомянула, что можно будет быстро просматривать SMS, набирать текст и отвечать на сообщения без необходимости разблокировать устройство. Это потенциально может сделать взаимодействие с экраном блокировки более упорядоченным и нести гораздо больше функциональности. Кроме того, пользователи по-прежнему будут иметь возможность активировать датчики в выбранной области экрана, одновременно деактивируя остальное пространство экрана.

Это позволило бы сэкономить энергопотребление и обеспечить более практичное использование, поскольку большинство пользователей обычно используют только нижнюю половину дисплея своими большими пальцами. К сожалению, в настоящее время неизвестно, когда же на рынке появится устройство с такой технологией, однако вполне возможно, что мы увидим их уже в ближайшее время.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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