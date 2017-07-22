По имеющимся утечкам, Huawei собирается выпустить новую модель умных часов Huawei Watch Fit. Об этом стало известно благодаря изображениям этих моделей, которые просочились в сеть. О часах рассказал исследователь Судханшу Амбхоре (@Sudhanshu1414). Он же сумел узнать и некоторые подробности о характеристиках новинки.
Об этих умных часах сейчас известно следующее.
Умные часы Huawei Watch Fit будут иметь прямоугольный 1,64-дюймовый AMOLED-дисплей, зауженный по вертикали, с разрешением 456x280 пикселей. Вокруг дисплея будет располагаться металлическая рамка с серебристой, серой или золотой отделкой. На правом боку гаджета будет располагаться элегантная кнопка.
Смарт-часы будут выпускаться в четырех расцветках - зеленой, черно-серой, оранжевой и бежевой. Все модели будут снабжены силиконовыми ремешками.
Согласно имеющимся данным, водонепроницаемость Huawei Watch Fit составит 5 атм.
В наличии следующие датчики: пульсометр, акселерометр, датчик освещенности, встроенный GPS-модуль и барометр.
Умные часы смогут отслеживать ходьбу, бег, плавание и езду на велосипеде. Оценки могут производиться как в помещении, так и на улице. Кроме того, часы смогут мониторить сон, уровень стресса и дыхательные упражнения.
Часы HUAWEI Watch Fit рассчитаны на работу до 10 дней без подзарядки.
Анонс новой модели должен состояться в сентябре. Предварительная цена - 119 евро.
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