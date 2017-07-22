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Huawei собирается выпустить смарт-часы Huawei Watch Fit за 119 евро

11 августа 2020, 18:51




По имеющимся утечкам, Huawei собирается выпустить новую модель умных часов Huawei Watch Fit. Об этом стало известно благодаря изображениям этих моделей, которые просочились в сеть. О часах рассказал исследователь Судханшу Амбхоре (@Sudhanshu1414). Он же сумел узнать и некоторые подробности о характеристиках новинки.

Об этих умных часах сейчас известно следующее.

Умные часы Huawei Watch Fit будут иметь прямоугольный 1,64-дюймовый AMOLED-дисплей, зауженный по вертикали, с разрешением 456x280 пикселей. Вокруг дисплея будет располагаться металлическая рамка с серебристой, серой или золотой отделкой. На правом боку гаджета будет располагаться элегантная кнопка.

Huawei собирается выпустить в сентябре смарт-часы Huawei Watch Fit за 119 евро


Смарт-часы будут выпускаться в четырех расцветках - зеленой, черно-серой, оранжевой и бежевой. Все модели будут снабжены силиконовыми ремешками.

Согласно имеющимся данным, водонепроницаемость Huawei Watch Fit составит 5 атм.



В наличии следующие датчики: пульсометр, акселерометр, датчик освещенности, встроенный GPS-модуль и барометр.

Умные часы смогут отслеживать ходьбу, бег, плавание и езду на велосипеде. Оценки могут производиться как в помещении, так и на улице. Кроме того, часы смогут мониторить сон, уровень стресса и дыхательные упражнения.

Часы HUAWEI Watch Fit рассчитаны на работу до 10 дней без подзарядки.

Анонс новой модели должен состояться в сентябре. Предварительная цена - 119 евро.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".

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