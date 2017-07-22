Xiaomi анонсировала флагманский смартфон Mi 10 Ultra, и это практически лучший смартфон компании. От впечатляющего дизайна и камер, которые приближают вас к вашему объекту, до самой быстрой технологии зарядки на коммерчески доступном смартфоне - это совокупность 10 лет напряженной работы.
Xiaomi Mi 10 Ultra имеет 6,67-дюймовый FHD+ дисплей (2340 x 1080). Он может похвастаться частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации 240 Гц, поддержкой HDR10+, пиковой яркостью 1120 нит и 10-битным дисплеем, способным отображать до 1,07 миллиарда цветов. Дисплей имеет сертификат TÜV Rheinland, покрыт стеклом Gorilla Glass 5 и имеет встроенный сканер отпечатков пальцев.
Под капотом этого флагмана чипсет Snapdragon 865, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 512 ГБ памяти UFS 3.1. На борту поддержка двух SIM-карт, WI-Fi 6, Bluetooth 5.1 и NFC. Телефон также оснащен ИК-датчиком. Xiaomi Mi 10 Ultra поставляется с MIUI 12 на базе Android 11.
Новый флагман Xiaomi - это новый король DXOMark с общим рейтингом 130. Смартфон оснащен квадро-камерой с основным 48-мегапиксельным сенсором с OIS, 48-мегапиксельным телефото-объективом, PDAF и OIS, 12-мегапиксельным сенсором и 20-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом. Камера поддерживает 10-кратный оптический зум и цифровой зум, который доходит до 120x. Изготовленный на заказ основной датчик позволяет делать высококачественные фотографии в темноте. Камера способна записывать видео с разрешением до 1080p со скоростью 120 кадров в секунду, 240 кадров в секунду и 960 кадров в секунду. Телефон также может записывать видео 8K со скоростью 24fps и 4K со скоростью 60 к/с.
Xiaomi Mi 10 Ultra также имеет 20-мегапиксельную фронтальную камеру с EIS и может снимать в формате 1080p со скоростью 30 кадров в секунду. Камера поддерживает огромное количество функций, включая HDR и ночной режим.
Внутри телефона находится батарея емкостью 4500 мАч, которая на самом деле представляет собой две литий-ионные батареи на основе графена емкостью 2250 мАч каждая. Телефон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт, которая заряжает телефон до 41% за 5 минут и до 100% всего за 23 минуты. На борту также поддержка беспроводной зарядки мощностью 50 Вт, которая заряжает устройство до 100% за 40 минут. Телефон поддерживает обратную беспроводную зарядку мощностью 10 Вт, а также Quick Charge 5.0, Quick Charge 4+ и Power Delivery 3.0. В спецификации говорится, что телефон имеет сертификат TÜV Rheinland Fast Charge 3.0.
Цены на Xiaomi Mi 10 Ultra начинаются с $763 (55 000 руб.) и заканчиваются на $1007 (73 000 руб.) за максимальную комплектацию с 16 ГБ + 512 ГБ памяти.
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